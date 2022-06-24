اعرف الطريقة الصحيحة لتناول المكسرات والفواكه الجافة في الصيف

كتبت ميرفت رشاد

ربما سمعت الكثير من الناس يقولون إنه لا يجب أن تأكل المكسرات في الصيف، ومع ذلك يمكنك تناول الجوز واللوز طوال العام، فهو كنز من العناصر الغذائية، وفى السطور القادمة سنوضح الطريقة الصحيحة لاستهلاك الفواكه والمكسرات الجافة خلال موسم الصيف، وفقا لما نشره موقع "healthshots".



الفواكه والمكسرات الجافة في الصيف

هذه العناصر الغذائية غنية بالدهون الجيدة والبروتينات والمغنيسيوم والحديد وفيتامين ب والألياف، وهي مفيدة جدًا للجسم، لكن لا بد أنك سمعت عن أشخاص يستهلكون اللوز والكاجو والتمر والفستق والجوز بحذر، فما هو السبب وراء ذلك؟

هل لا يجب أن نأكل المكسرات إطلاقاً في الصيف؟

بما أن الفواكه الجافة ساخنة بشكل طبيعي، فيجب أن نتناولها باعتدال، هذا لا يعني أننا يجب أن نتوقف عن تناولها، لأنها تحتوي على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية الأساسية، فهى غنية بالبروتين والدهون الصحية. وفقًا لمجلة التغذية، يوصى باستخدام خمسة حبات من اللوز المنقوع أو أربعة إلى خمسة حبات كاجو يوميًا، يجب عليك أيضا أن تستهلكها باعتدال.



الطريقة الصحيحة لتناول المكسرات و الفواكه الجافة في الصيف: 1. الجوز في الصيف

يحتوي الجوز على مستويات عالية من الحديد والكالسيوم والنحاس وأحماض أوميجا 3 الدهنية، في الصيف، لا يجب تناولها إلا بعد نقعها طوال الليل.



2. التين في الصيف

يُعتقد أنه لا يمكن تناول التين إلا في فصل الشتاء، لأن تأثيره شديد السخونة في الصيف، يمكنك تناول حبتين من التين يوميًا، والتي تحتوي على جميع العناصر الغذائية الأساسية.



3. اللوز في الصيف

لتجنب حرارة الجسم خلال فصل الصيف، انقع الفواكه الجافة طوال الليل، تناول اللوز دون نقعه أولاً يمكن أن يسبب حرارة في الجسم، مما قد يؤدي إلى حالات أخرى مثل البثور والبواسير لذلك ، انقعها في الصيف ، وسوف تكفي 4-5 حبات من اللوز طوال اليوم.



4. الزبيب في الصيف

الزبيب صحي للغاية بالنسبة لك. ومع ذلك ، يمكن أن يسبب حرارة في الجسم نتيجة لذلك ، في الصيف ، استهلك الزبيب المنقوع طوال الليل.