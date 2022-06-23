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شينخوا: أول دواء صينى لفيروس نقص المناعة البشرية " الإيدز" آمن وفعال

الخميس، 23 يونيو 2022 10:24 ص
شينخوا: أول دواء صينى لفيروس نقص المناعة البشرية " الإيدز" آمن وفعال دواء لنقص المناعة البشرية
كتب خالد إبراهيم

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أثبتت نتائج وتجارب إكلينيكية، فعالية وآمان نظام علاجى مركب ومبسط، في أول دواء تم تطويره محليا في الصين لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية، وتم إعداده "ايكنينغ" أو "ألبوفيرتيد" ليؤخذ عن طريق الحقن، وهو مثبط جديد لفيروس نقص المناعة البشرية طويل المفعول وصدقت عليه إدارة الغذاء والدواء الصينية فى عام 2018، ويستخدم مع أدوية أخرى مضادة للفيروسات القهقرية لعلاج المرضى.

 

وكشفت نتائج تجربة إكلينيكية للمرحلة الثالثة لمدة 48 أسبوعًا نُشرت حديثا في مجلة (انفكشن) أن الدواء مع الدواء الآخر للفيروس "كاليترا" آمن على نحو جيد وأن فعاليته لم تكن أقل من النظام العلاجي القائم على (كاليترا) والمكون من ثلاثة عقاقير.

 

جاءت تجربة إحدى الشركات المطورة للدواء ومقرها ناننينج من خلال 418 مريضًا مصابا بالفيروس فى الصين سبق لهم تلقي الأدوية المضادة للفيروسات عن طريق الفم ولكن دون تثبيط للفيروس، وهو ما نشرته وكالة "شينخوا" الصينية.

 

وبعد إعطاء الدواء ومعه "كاليترا" لمدة 4 أسابيع، رأى 41 % من المشاركين أن الحمل الفيروسى أقل من 50 نسخة لكل مللي لتر، ما يدل على أنه غير قابل للكشف وهذا يعنى وجود عدد قليل جدًا من نسخ الفيروس في الدم، بينما تم علاج 83 بالمئة بشكل فعال حيث تم تثبيط 99 % من الحمل الفيروسى، وفقا للدراسة.

 


شينخوا

دواء

فيروس نقص المناعة

فيروسات

الإيدز



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