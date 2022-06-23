سفير زامبيا بمصر وزوجته يزوران متحف الأقصر للاستمتاع بالحضارة المصرية

الأقصر – أحمد مرعى

استقبل متحف الأقصر بكورنيش النيل بمحافظة الأقصر، زيارة مميزة من سفير دولة زامبيا وزوجته خلال تواجدهما فى محافظة الأقصر لقضاء عطلة لعدة أيام وسط الحضارة المصرية القديمة من معابد ومقابر ومتاحف بديعة تجذب الملايين من السياح حول العالم لزيارة الأقصر.

وفى هذا الصدد يقول الدكتور علاء حسين المنشاوى مدير متحف الأقصر، أنه استقبل متحف الأقصر للفن المصرى القديم سفير زامبيا (Topply Mulambo) وزوجته (Salomy Mwttwa)، وذلك للاستمتاع بتماثيل ملوك وملكات الفراعنة، حيث رافقهم فى جولة داخل صالات العرض، موضحاً إنه يعتبر المتحف أكبر وأضخم صرح تاريخى يقع على كورنيش النيل، ويعد أكبر مقر يجمع الآثار المصرية والقطع النادرة من التاريخ الفرعونى، والتماثيل الخاصة بملوك الأسر المختلفة والمومياوات النادرة لملوك وأمراء الفراعنة، فهو يجمع المئات من القطع الأثرية والعملات نادرة وغيرها من تاريخ الحضارة الفرعونية على مر العصور.

ويضيف مدير متحف الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أن المتحف شهد أول وأكبر عملية تطوير عام 1984 بإقامة عرض داخلى مكان العرض القديم، ثم افتتح الرئيس الأسبق حسنى مبارك قاعة الخبيئة عام 1992، وآخر تطوير كان لعمل توسعة ثانية للمتحف من خلال إقامة قاعة "مجد طيبة" عام 2004 ليضم مجموعة أخرى من القطع الأثرية شديدة التميز منها الملك محارب حور محب وزوجته موت نجمت، وكان يضم 376 قطعة من المقتنيات النادرة للأسرات الفرعونية عدة، جميعها تم عرضها بدقة وعناية كبيرة حسب التسلسل الزمنى، وأضيفت إليها مئات القطع الجديدة، وكذلك عدد كبير من القطع الموجودة فى مخزنه ومحل الهدايا الخاص فى مدخله.

وكانت قد استقبلت محافظة الأقصر على مدار اليومين الماضيين، زيارة من أحمد خليفة محمد على إدريس القنصل العام لجمهورية السودان الشقيقة بدولة مصر، برفقة أسرته فى زيارة غير رسمية لمعالم الأقصر الأثرية، وسط حالة من السعادة بين العائلة خلال زيارة المعابد والمتاحف بالمحافظة.

ويقول الطيب عبد الله حسن مرشد سياحى بالأقصر، أن قنصل السودان فى مصر خلال زيارته لمعابد الكرنك ومعبد الأقصر، ومتحف التحنيط ومتحف الأقصر، أعرب عن سعادته الكبيرة بتلك الزيارة للحضارة المصرية القديمة، وشكره لكرم الضيافة وحسن الاستقبال من أبناء محافظة الأقصر، كما أوضح أن كل معانى الأخوة والمحبة والمودة والسلام بين البلدين الشقيقين مصر والسودان عميقة تاريخياً عبر النيل شريان الحياة، ووعد رجال السياحة بالمحافظة بتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بالسفر للسودان سواءً مصريين أو أجانب لزيارة معالم السودان الشقيق.



سفير زامبيا بمصر وزوجته يزوران متحف الأقصر للإستمتاع بالحضارة المصرية



سفير زامبيا بمصر وزوجته يزوران متحف الأقصر للإستمتاع بالحضارة المصرية



سفير زامبيا بمصر وزوجته يزوران متحف الأقصر للإستمتاع بالحضارة المصرية