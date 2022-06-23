رئيس الوزراء: إطلاق منظومة جديدة لتعظيم سياحة اليخوت قريبا

كتبت هند مختار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعظيم سياحة اليخوت فى مصر، وذلك بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء بحري رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، واللواء محمود قمرة، نائب مدير إدارة الجوازات، والمهندس حسام الجمل، رئيس جهاز تنظيم الاتصالات، والمهندس إبراهيم سرحان، رئيس شركة "إي فينانس"، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن لقاء اليوم، يأتي فى إطار المتابعة المستمرة لخطوات تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فيما يتعلق بأهمية وضع استراتيجية متكاملة لتعظيم سياحة اليخوت فى مصر، والعمل على إتاحة المزيد من التيسيرات التى من شأنها الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهذه السياحة، تعظيماً لما نمتلكه من امكانات ومقومات فى هذا الصدد.

وأوضح رئيس الوزراء أن المنظومة الجديدة لتعظيم سياحة اليخوت فى مصر، التى سيتم إطلاقها قريباً، ستسهم فى وضع الموانئ ومواقع المارينا السياحية المصرية على الخريطة السياحية العالمية، وجذب المزيد من اليخوت السياحية الأجنبية لزيارة مصر كمقصد للسياحة البحرية، مؤكداً أهمية العمل على تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات والتسهيلات فى الإجراءات اللازمة، تفعيلاً للمنظومة الجديدة لجذب سياحة اليخوت، التى تتولاها وزارة النقل، بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات المعنية.

ووجه رئيس الوزراء بسرعة قيام وزير السياحة والآثار بإطلاق حملة ترويجية حول المنظومة الجديدة لتعظيم سياحة اليخوت فى مصر، وما سيتم إتاحته من تيسيرات من شأنها زيادة حجم الوارد لهذه السياحة من مختلف أنحاء العالم.

وخلال الاجتماع، أشار الفريق كامل الوزير، إلى آخر المستجدات الخاصة بالإجراءات التنفيذية المتعلقة باستراتيجية تعظيم سياحة اليخوت فى مصر، موضحاً أنه تم وضع الخطة التنفيذية لإستراتيجية جذب سياحة اليخوت إلى مصر، وإنشاء المنصة الإلكترونية "النافذة الواحدة لسياحة اليخوت"، وتنفيذ تدريبات نظرية وعملية عليها لممثلى الجهات المتعاملة على المنظومة، وكذا عمل التنسيقات اللازمة بين الجهات المعنية بإنهاء إجراءات اليخوت السياحية الأجنبية، إلى جانب إعداد الكود الموحد لإنشاء وتشغيل موانئ اليخوت والمارينا السياحية بجمهورية مصر العربية، والانتهاء من تحديث خريطة مواقع المارينا الحالية والمقترحة على مستوى الجمهورية، لافتاً إلى أنه جارٍ أيضاً الانتهاء من إعداد خطة الترويج للموانئ ومواقع المارينا السياحية على مستوى الجمهورية.

من جانبه، أشار اللواء بحري رضا إسماعيل، إلى الضوابط والمعايير والإجراءات الخاصة بإنشاء وترخيص مارينا محلى / دولى، موضحاً كذلك دور المنصة الإلكترونية التى تم إنشاؤها بهدف تسهيل الإجراءات على أصحاب ومرتادي اليخوت السياحية الأجنبية، وتقليل زمن التعامل مع الجهات المعنية.

كما نوه اللواء بحري رضا إسماعيل إلى دور الكود الموحد لإنشاء وتشغيل موانئ اليخوت والمارينا السياحية بمصر، الذى تم إعداده لبيان مواقع الموانئ والمارينا السياحية ومواصفاتها على مستوى الجمهورية والخدمات المقدمة بها، واعتباره دليلا للمستثمرين بالإجراءات والقرارات المنظمة للموانئ ومواقع المارينا السياحية والموافقات المطلوبة لإنشاء وترخيص وتشغيل المارينا السياحية.