الشيخ محمد بن زايد يأمر بتسيير جسر جوى إماراتى لإغاثة ضحايا زلزال أفغانستان

كتب محمد جمال

أمر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، الخميس، بتسيير جسر جوى لإغاثة ضحايا زلزال أفغانستان، وبدأ تسيير الجسر الجوى الذى يحمل سلالا غذائية متكاملة وإمدادات طبية أساسية، إلى جانب فريق طبى ومستشفى ميدانى، حسبما ذكرت شبكة العين الإخبارية.

يأتي إرسال المساعدات في ظل المتابعة المستمرة من دولة الإمارات لمستجدات الوضع الحالي في أفغانستان، والمساهمة بفاعلية في التخفيف من تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب شرق أفغانستان مؤخراً وخلف الآلاف من الضحايا والمصابين، وما نتج عنه من نقص في الاحتياجات من الغذاء والدواء لقطاع كبير من سكان منطقة الزلزال، خاصة من الأسر الأفغانية وكبار السن والأطفال والنساء.

يذكرأن، أعلنت الحكومة الألمانية إرسال أطقم إغاثة ألمانية إلى منطقة الزلزال المدمر الذى ضرب المنطقة الحدودية بين أفغانستان وباكستان، صباح أمس الأربعاء.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الخميس: "المهم في مثل هذه اللحظات هو واجب الإنسانية تجاه ناس في أزمة. بدأنا بالفعل تقديم مساعدات طبية عبر شركائنا الإنسانيين ميدانيًا، كما أن هناك فريقًا في الطريق، من منظمة يوهانيتر الخيرية المدعومة منا".

وأوضحت أن المنظمة ستدعم أعمال الإنقاذ ميدانيًا بتوفير أجهزة تقنية ومساعدات طبية وأطقم عمل أيضًا.

وذكرت بيربوك أن الحكومة تعتزم زيادة الموارد المالية للمنظمة الخيرية مشيرة إلى توفير المزيد من المساعدات للمنظمة في الأيام المقبلة.

وأكدت بيربوك أن المساعدات لم تذهب إلى طالبان بل إلى منظمات إغاثية يمكنها أن تصل مباشرة إلى المتضررين هناك مثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف، ومنظمة الصحة العالمية.

وحسب البيانات الرسمية، لقي ما لا يقل عن 1000 شخص حتفهم وأُصِيب 1500 آخرين في الزلزال المدمر في أفغانستان على الحدود مع باكستان صباح أمس.