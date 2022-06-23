كشف أطباء فى أفغانستان لشبكة "بى بي سي" البريطانية بأن الكثير من الأطفال ربما قضوا فى الزلزال الذى ضرب البلاد الأربعاء، وقد قُتل أكثر من ألف شخص فى الكارثة، وتسببت الأمطار الغزيرة والموارد المتهالكة والتضاريس الوعرة في إعاقة عمل رجال الإنقاذ.

وأدى الزلزال، الذى بلغت قوته 6.1 درجة على مقياس ريختر، إلى دفن أعداد غير معروفة من السكان وسط أنقاض المنازل المدمرة، وهي غالبا ما تكون مبنية من الطين.

وبينما دعت سلطات طالبان إلى مزيد من المساعدات الدولية، يبدو أن شبكات الاتصالات تضررت بشدة.

وتسعى الأمم المتحدة، وجهات أخرى، جاهدة إلى توفير المأوى والمساعدات الغذائية الطارئة في المناطق النائية في ولاية باكتيكا الأكثر تضررا.

وتعانى أفغانستان من نظام صحي متهالك، حتى قبل أن يضرب الزلزال البلاد.

وقال مسئولون إن نحو 1500 شخص أصيبوا أيضا.

يذكرأن، أعلن المركز القومى الأفغانى لقياس الزلازل، أن زلزالا جديدا ضرب، اليوم الخميس، عدة مناطق شمال شرقى البلاد.