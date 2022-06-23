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الدوما الروسى: المرتزقة الغربيون لن يفلتوا من العقاب على الجرائم فى دونباس

الخميس، 23 يونيو 2022 10:35 ص
الدوما الروسى: المرتزقة الغربيون لن يفلتوا من العقاب على الجرائم فى دونباس الدوما
كتب أحمد عرفة

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أكد النائب الأول لرئيس لجنة بناء الدولة والتشريع في مجلس الدوما الروسي دانييل بيسارابوف، أن المرتزقة الغربيين لن يتمكنوا من الإفلات من العقاب على الجرائم في دونباس بالاختباء وراء جواز السفر الأمريكي، وأن جميع مجرمي الحرب تنتظرهم المحاكمة، وفقا لروسيا اليوم.

 

وقال النائب الأول لرئيس لجنة بناء الدولة والتشريع في مجلس الدوما الروسي: لقد صدم البيت الأبيض بكلمات المتحدث باسم الرئاسة الروسىة ديمترى بيسكوف حول احتمال إعدام المرتزقة الأمريكيين في دونباس، وانتهت عقود من الإفلات من العقاب والتعسف في جميع أنحاء العالم والتي قطعت السلطات الغربية عن الواقع، وأفضت إلى فكرة أنهم متميزون؟ أتظنون أن المرتزقة وقطاع الطرق سيختبئون من القصاص خلف جواز السفر الأمريكي.

 

وأوضح النائب الأول لرئيس لجنة بناء الدولة والتشريع في مجلس الدوما الروسي أن جميع مجرمي الحرب تنتظرهم المحاكمة، ما يعني التحقيق الموضوعي والعلني والمحايد.


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