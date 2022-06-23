اليوم السابع
Ads
الخميس، 23 يونيو 2022 06:04 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الخارجية الفرنسية: روسيا طلبت من دبلوماسي فرنسي مغادرة البلاد

الخميس، 23 يونيو 2022 05:10 م
الخارجية الفرنسية: روسيا طلبت من دبلوماسي فرنسي مغادرة البلاد ماكرون
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، إن روسيا طلبت من دبلوماسي فرنسي مغادرة البلاد، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وفى وقت سابق، أكد نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية لمنطقة خيرسون كيريل ستريموسوف، وجود 12 سفينة أجنبية فى ميناء خيرسون جنوبي أوكرانيا لا يمكنها دخول البحر الأسود بسبب الممر الذى أغلقه الجيش الأوكرانى.

 

وأوضح ستريموسوف -في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الخميس/- : أن "12 سفينة أجنبية لا تزال في الميناء".

 

وقال إنه لا يمكن للسفن مغادرة الميناء بسبب تصرفات الجيش الأوكراني، الذي قام بتلغيم المخرج إلى البحر الأسود عبر مصب دنيبر-بوج بالقرب من مدينة أوتشاكوف في منطقة ميكولايف.

 

وخلال العملية الخاصة الروسية، سيطرت القوات المسلحة على منطقة خيرسون وجزء آزوف من منطقة زابوروجيه في جنوب أوكرانيا.


روسيا

حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا وأوكرانيا

اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اسباب حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب أوكرانيا

حرب روسيا على أوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الأوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة