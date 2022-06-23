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الحكم فى دعوى تعويض "العدل جروب" ضد سارة التونسى 18 يوليو

الخميس، 23 يونيو 2022 12:53 م
الحكم فى دعوى تعويض "العدل جروب" ضد سارة التونسى 18 يوليو سارة التونسى
كتب سليم على

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قررت محكمة جنوب القاهرة، تأجيل الدعوى رقم 285 لسنة 13 استئناف اقتصادى، والتى أقامها المستشار هيثم عباس دعوى تعويض أمام المحكمة الاقتصادية بصفتة وكيلا عن شركة العدل جروب ضد الفنانة سارة التونسى، يطالبها بتعويض عشرة مليون جنيه، بسبب الإخلال التعاقدى وعدم التزامها بتنفيذ بنود عقدها بالعمل بمسلسل( حرب أهلية )؛ لعدم استحصالها على تصريح بالعمل وفق قانون العمل المصرى ونقابة المهن التمثيلية، للحكم 18 يوليو المقبل.

 

وصرح المستشار هيثم عباس، بأنه أقام الدعوى بسبب ما لحق شركة العدل جروب من أضرار مادية وادبية تتجاوز المطالبة المالية بأى قيمة مهما بلغت لكونها السابقة الأولى فى تاريخ الشركة التى عملت فى المجال الفنى لعقود، وجارى إعداد بيان صحفى من الشركة لشرح ملابسات الأمر للرغبة فى توصيل حقيقة الأمر للكافة وحرصها على عدم الرد حتى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حفاظا على حقوقها المادية والمعنوية.


العدل جروب

المحكمة الاقتصادية

محكمة جنوب القاهرة

سارة التونسى



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