وكيل أوقاف الأقصر: عقد 90 جلسة من جلسات الدوار بقرى حياة كريمة خلال يونيو

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن نجاح رجال المديرية فى عقد 90 جلسة من جلسات الدوار بالتعاون مع فرع المجلس القومى للمرأة فى القرى والنجوع خلال شهر يونيو الجارى، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى لوزارة الأوقاف المصرية، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، عن قيام مديرية الأوقاف بالمشاركة بعدد من الدعاة المتميزين فى تنفيذ فعاليات ندوات التوعية المجتمعية، والتى ينفذها فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الأقصر، والتى تستهدف قطاعات مختلفة من أرجاء المحافظة وذلك بمركزى إسنا وأرمنت، ويتم فى هذه الندوات لمناقشة القضايا المختلفة التى تهم المرأه دينياً وإجتماعياً وإقتصادياً.

وأوضح الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود، أنه تم عقد عدد 90 جلسة من جلسات الدوار خلال شهر يونيو 2022، مقدماً خالص الشكر والتقدير لجميع الجهات والهيئات والأشخاص الذين يساهمون فى سبيل إنجاز هذا الأمر.

فيما نفذ فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الأقصر، فعاليات الأمسيات الثقافية على هامش جلسات الدوار بعقد وتنفيذ الأمسية السادسة بمركز ومدينة إسنا، حيث تأتى تلك الأمسيات تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرآة، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وبتوجيهات من الدكتورة صابرين جابر مقررة فرع المجلس بالأقصر .

وتم تنظيم الأمسية الثقافية بقرية العضايمة فى مدينة إسنا، وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والتى ينظمها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة الثقافة - ممثلة فى الهيئة العامة لقصور الثقافة – حيث استهدفت عدد 400 فرد ( 250 سيدة / 50 رجل / 100 طفل)، والتي تأتى أيضاً ضمن المراكز التي تشملها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بالمحافظة، وشملت فعاليات الأمسيات عروض فنية ثقافية تتناول الرسائل الأساسية للمشروع القومي لتنمية الأسرة، والتي تم صياغتها ببساطة لتنطلق على لسان الأراجوز والعرائس المتحركة لتشكيل حوار تفاعلي مباشر مع الجمهور، كما شملت الأمسية إنشاد ديني وأغاني وطنية .