وكيل أوقاف الأقصر يكشف حصاد الأنشطة الدعوية خلال 6 شهور.. اعرف التفاصيل

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن تفاصيل حصاد الأنشطة الدعوية خلال الـ6 شهور الماضية، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى لوزارة الأوقاف المصرية.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه حققت المديرية سلسلة من النجاحات فى الفترة منذ شهر يناير وحتى يونيو الجارى، والتى تشمل ما يلي:- (اعتماد عدد 91 خطيب مكافأة - افتتاح عدد 40 مقرأة للجمهور - افتتاح عدد 202 مسجد للبرنامج الصيفي للطفل - اعتماد عدد 26 مقرأة رسمية - اعتماد عدد 1 مجلس إفتاء - اعتماد عدد 6 مكاتب تحفيظ - افتتاح عدد 16 مسجد - فرش عدد 17 مسجد بمساحة تقدر 4691 متر - عقد عدد 12 مسابقة تقدم لها عدد 366 متسابق ومتسابقة - عقد عدد 10 برنامج تدريبي تم فيها تدريب عدد 262 امام).



كما قامت مديرية أوقاف الأقصر، بترشيح 12 من الأئمة المتميزين بالمديرية للمشاركة فى فعاليات الاحتفالات المختلفة بالمحافظة، وتم استلام عدد 4 مسجد وجارى العمل بعدد 6 عمليات إحلال وتجديد، وجارى العمل بعدد 7 عمليات صيانة وترميم، وتوزيع عدد 8 طن لحوم على المستحقين من الأسر الاولى، وتوزيع عدد 14 طن ارز على المستحقين من الأسر الاولى بالرعاية، وتوزيع عدد 14 طن سكر على المستحقين من الأسر الاولى بالرعاية، ومنح عدد 96 قرض حسن لبعض العاملين بالمديرية، وتسليم عدد 696 زى ازهرى للأئمة بالمديرية، وتسليم عدد 237 مجموعة من المطبوعات للأئمة وبعض الجهات الأخرى.



وأوضح الشيخ سيد محمد عبد الدايم، أنه تم أيضاً خلال الفترة الماضية إصدار 20 بطاقة رعاية الصحية للعاملين بالمديرية، ومحو جزاءات عدد 194 من العاملين بالمديرية، وترقية عدد 590 موظف بالمديرية، وإصدار عدد 69 قرار إحالة للتقاعد لبعض العاملين بالمديرية، وعقد عدد 24 اجتماعا لجميع العاملين بالمديرية بمختلف وظائفهم للمتابعة، وقيام مدير المديرية بإجراء عدد 7 جولة ميدانية للمتابعة بالمساجد المختلفة، وإصدار عدد 204 إخطارات عقاب لبعض العاملين بالمديرية.