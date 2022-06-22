وزيرة الدفاع الألمانية: سنمد أوكرانيا بالأسلحة دون الإبلاغ عن مواعيد وطريقة نقلها

كتب أحمد عرفة

أكدت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستينا لامبريخت، أن ألمانيا ستواصل إمداد أوكرانيا بالأسلحة دون الإبلاغ عن مواعيد وطريقة نقلها لأسباب أمنية، وفقا لروسيا اليوم.

وأضافت وزيرة الدفاع الألمانية: لن تكون هناك معلومات مسبقة حول متى وبأى طريق سيحدث نقل الأسلحة، وسبب ذلك أننا نريد وقبل كل شىء أن يصل الأشخاص الذين يرافقون تلك القوافل بأمان إلى مكان التسليم.

وأوضحت وزيرة الدفاع الألمانية: "تجري التحضيرات لعملية التسليم القادمة وخاصة الأنظمة الصاروخية، ومن الممكن أن يبدأ التدريب في يوليو القادم، وبعد اكتمال هذه التدريبات، سيتم نقلها إلى أوكرانيا".