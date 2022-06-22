محافظ بنى سويف يتابع إجراءات التعامل مع هبوط محدود بأحد شوارع قرية الزاوية

بنى سويف - هانى فتحى

تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، الإجراءات التى نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، بشأن التعامل مع واقعة هبوط جزئى محدود بأحد شوارع قرية زاوية المصلوب على إثر حدوت تصدعات وانهيار بخزان صرف خاص بمسجد أحمد على بالقرية، حيث وجه المحافظ بسرعة اتخاذ ما يلزم والتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة من شركة المياه والأوقاف فى التعامل مع الواقعة.

من جانبه أوضح محمد بكرى رئيس الوحدة المحلية، أنه وفور حدوث الواقعة، تم إخطار غرفة عمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، حيث تم التوجه مباشرة للموقع، وإخطار قسم شرطة الواسطى لعمل كردون ودورية حراسة بمحيط المنطقة، والتى تم غلقها بحواجز حديدية، بعد الاطمئنان على عدم وقوع أية خسائر سواء بشرية أو مادية.

وتم استدعاء مسؤولى المرافق من شركات المياه والغاز الطبيعى للتعامل مع الوضع، حيث قامت شركة المياه تحت إشراف المهندسة دينا عمر بإصلاح الجزء المتضرر بغرفة الصرف، وتم حضور وكيل وزارة الأوقاف مصطحباً مدير الإدارة الهندسية بالمديرية، وتم عمل غلق هندسى لدورات المياه الخاصة بالمسجد تمهيداً لعرض حالتها الفنية على استشارى هيئة الأوقاف، بجانب الانتهاء من ردم مكان الانهيار وإعادة انتظام عمل المرافق والحركة إلى طبيعتها بالشارع.



اعمال اصلاح الهبوط



اعمال الهبوط الارضى