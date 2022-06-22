محافظ بنى سويف يلتقى حجاج الجمعيات ويوجه بتقديم التيسيرات اللازمة

بني سويف هانى فتحى

التقى الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف حجاج الجمعيات الفائزين بقرعة الحج الإلكترونية لعام 1443 / 2022 والبالغ عددهم 90 حاجًا من مواطنى المحافظة، وذلك في حضور اللواء جمال مسعود السكرتير العام، أمل أحمد حسن وكيل وزارة التضامن، الدكتور عبد اللطيف سيد حسانين مدير الدعوة بمنطقة وعظ بني سويف عضو المنظمة العالمية لخريحي الأزهر الشريف، الشيخ أحمد بدوي سعودي منطقة وعظ بني سويف وعضو لجنة التحكيم والمصالحات، هالة عبد المقصود منسق فرع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر الشريف والدكتورة هدير جمال كمال بالمنظمة.

وقدم المحافظ التهنئة لحجاج بيت الله الحرام، لأداء مناسك الحج لهذا العام، مؤكداً ضرورة قيام اللجنة المشرفة على بعثة حج الجمعيات بالمحافظة بدورها الكامل في تذليل أية معوقات أمام ضيوف الرحمن، وتيسير أداء المناسك ومواجهة أية ظروف طارئة، بالإضافة إلى التوعية الصحية للحجاج وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم، ومطالباً إياهم بالدعاء لمصر بالسلام والرخاء والأمان، بدوام التقدم والتنمية الشاملة في شتى المجالات والتوفيق في تحقيق ما نطمح إليه من تنمية ورخاء، مؤكداً أن المحافظة سوف تتابع أخبارهم باستمرار بداية من موعد ذهابهم حتى عودتهم بسلامة الله إلى أرض الوطن.

من جهتها أكدت وكيل وزارة التضامن أن تنفيذ تعليمات المحافظ بالمتابعة على مدار الساعة لأخبار الحجاج بداية من مغادرتهم أرض الوطن حتى رجوعهم، واطلاع المحافظ بشكل متتابع على أحوالهم من خلال اللجنة المشرفة على أعمال الحج، مشيرة إلى إن إجمالي الحجاج قد بلغ 90 حاجاً وحاجّة، من مختلف مراكز ومدن المحافظة، مشيرة إلى أنه يتم تقديم كافة التسهيلات الإدارية والندوات التوعوية وغيرها بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، خاصة فيما يتعلق بإجراء الكشوفات الطبية اللازمة للحجاج وحصولهم على التطعيمات، موضحة أنه قد تقرر سفر الحجاج في الساعة الثانية من صباح يوم السبت 2 يوليو الشهر المقبل.

ونقل الدكتور عبد اللطيف حسانين مدير الدعوة بمنطقة وعظ بني سويف عضو المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، تحيات وتقدير فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، لمحافظ بني سويف والحجاج المسافرين لأداء مناسك الحج ،حيث استعرض أداء مناسك الحج التي يجب على الحجيج اتباعها حتي يكون أداء للفريضة صحيحًا، و شرح كل ما يحتاجه الحجاج من استعدادات للمناسك والرخص الشرعية والوسيلة المثلى لأداء الفريضة والسلوكيات الواجب اتباعها خلال أداء شعائر ومناسك الحج.



اللقاء



محافظ بنى سويف فى اللقاء



جانب من الللقاء



محافظ بنى سويف



حجاج الجمعيات