محافظة الجيزة تزيل تعديات على الأراضى الزراعية ومخالفات بناء

كتب سيد الخلفاوى

شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن برصد ومتابعة أى تعديات على الأراضى الزراعية أو مخالفات البناء، والعمل على الحفاظ على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، مؤكداً التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية فى هذا الشأن كمسئولى المتغيرات المكانية والمتابعة الميدانية ورؤساء المدن والوحدات المحلية والجهات الأمنية للتعامل مع التعديات، وإزالتها فورًا والقضاء على ظاهرة البناء العشوائى والتعدى على أملاك الدولة وفرض هيبة الدولة على أراضيها مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وفى ذلك الإطار قامت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة العياط بإزالة جمالون مقام على أرض زراعية فى نطاق الوحدة المحلية بطهما بمساحة نحو 400م تقريباً كما تم فك شدة خشبية للدور الأول فوق الأرضى بعقار بعزبة الشربينى على مساحة 250م بالإضافة إلى إزالة حوائط دور أول فوق الأرضى بقرية بهبيت التابعة للوحدة المحلية بالبليدة على مساحة نحو 80 مترا تقريبا إلى جانب إزالة حالتى تعدٍ على الأراضي الزراعية بقريو طهما بمساحة 110م .

كما قام حي العجوزة بإزالة بناء مخالف بدون تصريح بالدور الـ11 والـ14 بعقار بميدان الشهداء ناصية شارع عبد القوى .

وفي مدينة الحوامدية تمت إزالة جمالون مخالف بشارع الصحافة مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف .

وجارى متابعة ورصد حالات التعديات، وستتم الإزالة الفورية لأى حالة تعدى واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وفرض هيبة القانون وتطبيقه على الجميع بدون استثناء.