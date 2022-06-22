مجلس مدينة العريش يعلن عن توفير فرص "عمل حر" جديدة.. اعرف التفاصيل

شمال سيناء ـ محمد حسين

بدأ مجلس مدينة العريش بشمال سيناء ، توفير فرص عمل حر للشباب من خلال مشروعات منوعة يمكن للمستفيدين تنفيذها.

واعلن مجلس مدينة العريش فى بيان، ان هذه المشروعات تتمثل فى طرح الساحة الرياضية بحي الزهور الترخيص بحق الانتفاع بحي الزهور، وشروط الاستفادة من المشروع سداد التأمين المؤقت بمبلغ 15 ألف جنيه لا غير ويزيد إلي 10% من القيمة الكلية الراسي بها المزاد في نفس الجلسة كتأمين نهائي، وجلسة المزاد العلني المحلى يوم الأحد الموافق 17 يوليو القادم الساعة 12 ظهرا بقسم العقود، وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من المخازن العمومية بمبلغ 299 جنيها.

ومشروع طرح أكشاك الكورنيش البحري الترخيص بحق الانتفاع ، والشروط هى:

سداد التأمين المؤقت 500 جنيه لا غير ويزيد إلى 10% من القيمة الكلية للراسي بها المزاد في نفس الجلسة كتأمين نهائى ، جلسة المزاد العلنى المحلي يوم الأحد الموافق 2022/7/3م الساعة (12) ظهرا بقسم العقود، وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من المخازن العمومية بمبلغ 299 جنيها.

كما يستقبل مجلس مدينة العريش طلبات قروض المشروعات الصغيرة وهي أغنام ومفروشات وخلافه تبدأ من 5000 إلى 9000 ، و سحب الاستمارة متاح من مكتب تنمية القرية بالمجلس مجانا.

والشروط للحصول على قرض المشروع وجود ضامن موظف وإقرار قبول خصم من المرتب ، وصورة الرقم القومى للضامن والمقترض

ويسدد القسط علي 30 شهرا.

كما أعلن مجلس مدينة العريش عن توفير فرصة قروض للمشروعات الكبيرة وهى:

ملابس جاهزة و سوبر ماركت و محل تجارى وغيرها، ويبد من 15000إلى50000 وعلى من يرغب سحب استمارة من مكتب تنمية القرية بالمجلس مجانا.

شروط الحصول على هذه الخدمة إحضار مستندات عقد إيجار موثق فى الشهر العقاري، وسجل تجاري وبطاقة ضريبة، وضامن موظف، صورة الرقم القومى للضامن والمقترض.