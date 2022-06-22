تنفيذ مشروع "لياقتى مهارتى" بمراكز شباب بالوظة والشهداء و6 أكتوبر بشمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

تنفذ مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء ، مشروع لياقتى مهارتى بمراكز شباب بالوظة والشهداء و6 اكتوبر .

واعلنت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، انطلاق فعاليات مشروع برنامج الرياضة من أجل التنمية تحت شعار "لياقتي مهارتي" بدعم من منظمة اليونيسيف في إطار برنامج تهيئة بيئة داعمة للنشء في مصر.

وقال كليب راشد مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء ان المشروع ينطلق فى إطار سعى وزارة الشباب والرياضة إلى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية من خلال إدماج جميع شرائح وفئات المجتمع المصري في إطار توعوي يهدف إلى تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة من خلال ممارسة الرياضة، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والمساهمة في رفع الوعي الثقافي الرياضي لدى المجتمع المصري، وأن الفتاة والمرأة المصرية سيكون لها دور كبير خلال المرحلة الحالية والمستقبلية في المشاركة المجتمعية من خلال ممارسة الرياضة.

وأضاف كليب أنه ينفذ البرنامج بمركز شباب الشهداء بقيادة الكابتن شيماء مصطفى وحسين الديب مدير المركز، وينفذ بمركز شباب بالوظة بقيادة الكابتن شيماء عامر وعبد المنعم مدير المركز، ونفذ نادي سيناء الرياضي برحلة ترفيهية لأبناء المشروع علي شاطئ البحر العريش.