لو بتعانى من التهاب حاد أو مزمن.. 5 فواكه تقلل الألم

كتبت ميرفت رشاد

من ناحية أخرى، فإن الالتهاب المزمن هو مؤشر على الفشل في تنظيم التوازن، وبالتالي يساهم في استمرار المرض وتطوره، هذا نتيجة لخلل في الاستجابة الفسيولوجية للجسم عندما لا يكون هناك محفز حقيقي، لكن الالتهاب لا يزال نشطًا.

الالتهاب الحاد يتميز بأنه التهاب قصير الأمد، ويستمر من دقائق إلى أيام ، وينتج عن إصابة أو تهيج أو عدوى، أثناء التعافي من هذا النوع من العملية الالتهابية، قد تظهر علامات مثل الاحمرار والتورم والحرارة والوجع في المنطقة المصابة، حيث تتم معالجة الأنسجة التالفة ويتم تصنيع أنسجة جديدة، هذه استجابة فسيولوجية طبيعية لتعرض الجسم للإجهاد البدني، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

يمكن أن يصبح الالتهاب المزمن أصل العديد من الأمراض، بما في ذلك أمراض القلب ومتلازمة التمثيل الغذائي والسكري من النوع 2 والسمنة والسرطان والتهاب المفاصل الروماتويدي، تتمثل إحدى طرق الحماية من الالتهاب في اتباع نظام غذائي كثيف المغذيات والذي يتضمن مجموعة من الخضار والفواكه والمكسرات والبذور والبقوليات (الفاصوليا والبازلاء) والحبوب الكاملة وما يصل إلى حصتين في الأسبوع من الأسماك التي توفر دهون أوميجا 3 بما في ذلك أفضل خمس فواكه مضادة للالتهابات.

فواكه مضادة للالتهابات



1 . التوت البري:

يحتوي التوت البري على نسبة عالية من المركبات النشطة بيولوجيًا، والتي ترتبط بنشاط مضادات الأكسدة، كما تمت مناقشته في مراجعة عام 2015 من قبل المجلة الدولية للعلوم الجزيئية، فإن أحد المركبات الأولية النشطة بيولوجيًا في التوت البري هو مادة الفلافونويد التي تسمى كيرسيتين، تمت دراسة مركبات الفلافونويد هذه لدورها في تقليل الالتهاب، وتثبيط تراكم المواد الدهنية في الشرايين، وتأثيراتها المضادة للسرطان.

2 . البرتقال:

البرتقال يوفر الحماية من الالتهابات التي يمكن أن تؤدي إلى اضطرابات التنكس العصبي مثل مرض الزهايمر ومرض باركنسون والتصلب الجانبي الضموري (ALS) والتصلب المتعدد.



3 . التوت الأزرق:

يوجد الآن المزيد من الأسباب لتضمين التوت الأزرق بانتظام في نظامك الغذائي، قد تقلل وظيفته التي تقلل الالتهابات من مقاومة الأنسولين ، وهي السمة المميزة لتطوير مرض السكري من النوع 2، يعزى إلى محتوى العنبية "أنثوسيانين" وقدرته على تغيير بعض الهرمونات المرتبطة باستخدام الجسم للجلوكوز .

4 . جريب فروت:



يتم تصنيف الجريب فروت، إلى جانب الفواكه الأخرى مثل الليمون والبرتقال، بانه من الحمضيات، يمكن لـ Naringin ، وهو مركب رئيسي موجود في الطماطم والجريب فروت وغيرها من ثمار الحمضيات ، يحدث هذا من خلال قدرة naringin على تقليل فعالية "السيتوكينات" المسببة للالتهابات ، والتي من المعروف أنها تساهم في تلف الخلايا.

5 . الفراولة:



هذه الفاكهة غنية بشكل استثنائي بالفلافونويد يسمى حمض الإيلاجيك ، وهو حمض مضاد للالتهابات ومضاد للبكتيريا ، ويمكن أن يعزز أيضًا الحماية من السرطان.