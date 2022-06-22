لوجانسك: القضاء على مجموعة من المرتزقة الأجانب خلال تطويق مجموعة أوكرانية

كتب أحمد عرفة

أكدت قوات جمهورية لوغانسك الشعبية، القضاء على مجموعة من المرتزقة الأجانب خلال تطويق مجموعة أوكرانية في منطقة غورسكيه وزولوتويه، والحصول على غنائم، وفقا لروسيا اليوم.

وفى وقت سابق أكد السفير الروسى بواشنطن أناتولى أنطونوف، أن السفارة لم تتلق أى طلب رسمى من الجانب الأمريكى بشأن الأمريكيين المحتجزين فى أوكرانيا.

وقال أنطونوف -في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الأربعاء، "لم يتصل أحد بالسفارة، لا أؤكد تلقي مثل هذا النداء من الأمريكيين".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، قال أمس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة طلبت معلومات من روسيا بشأن المعتقلين، لكنها لم تتلق أي رد، وأنها كانت على اتصال مباشر مع السلطات الروسية.