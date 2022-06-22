ضبط صاحب شركة بتهمة النصب وغسيل الأموال بقيمة 7 ملايين جنيه بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد فرع سوهاج من إلقاء القبض على صاحب شركة مقاولات يقيم بدائرة مركز المنشاه لقيامه بأعمال النصب والاحتيال علي المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها لهم في مجال الإستثمار العقاري وقيامه بغسيل تلك الأموال حيث تم رصد 7 ملايين جنيه قام بغسلها في مجالات مختلفة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى تلقى بلاغا بتمكن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة " منطقة جنوب الصعيد من ضبط المدعو خالد خ ا ع ا 49 سنة صاحب شركة مقاولات ويقيم دائرة مركز المنشاه وذلك لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً يتمثل في النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها لهم في مجال الإستثمار العقاري على خلاف الحقيقة وذلك مقابل إعطائهم أرباح متفق عليها من قيمة رأس المال إلا أنه قام بالإستيلاء على تلك المبالغ المالية حيث بلغت إجمالها " 4.400.000 " أربعة ملايين وأربعمائة ألف جنيهاً والإمتناع عن إعطائهم الأرباح السنوية المتفق عليها أو رد أصل المبالغ الماليه لهم وذلك بالمخالفة لأحكام القانون الخاص بتلقي الأموال وهي الواقعة " توظيف أموال " المحررة بمعرفة الإدارة ومازالت قيد التحقيقات والمحبوس احتياطياً على ذمتها.

لجأ المتحرى عنه لغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامي المشار إليه من خلال عدة أساليب بهدف إخفاء وتمويه طبيعتها وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع من خلال تأسيس الشركات و شراء عقارات و شراء سيارات فضلا عن إيداع جانب منها بالبنوك .

حيث قام المتهم المتحرى عنه بتأسيس شركة بأسمه والمسماه لتقسيم وبيع الأراضي دائرة المركز بسجل تجاري سوهاج وتأسيس محل بأسمه لبيع وخدمات الهواتف دائرة المركز سجل تجاري سوهاج وقام بشراء عمارة سكنية بأسمه مكونه من أربع طوابق دائرة الجيزة وقام بشراء سيارة بأسمه ملاكي سوهاج ماركة BMW 0 وشراء سيارة بأسمه ملاكي الجيزة ماركة هيونداي.

كما تبين وجود أرصدة مالية وحسابات جارية وودائع نقدية بإسم المتهم وذويه بالبنوك لم يتم تحديد قيمتها لسرية الحسابات المصرفية أمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقع وأرفقت بالأوراق قدرت أفعال الغسل التي قام بها المتحرى عنه بمبلغ 7.000.000 سبعة ملايين جنيهاً تحرر المحضر اللازم وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.