رئيس هيئة التخطيط العمرانى: مصر شهدت ثورة عمرانية وفق رؤية سياسية طموحة

كتب محمد صبحى

قال المهندس علاء الدين عبد الفتاح رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، إنه لا يخفى على أحد ما مرت به مصر من ثورة عمرانية على كافة المستويات تسببت فى تغير كبير لمصر وفق رؤية سياسية طموحة وطبقا لقرار رئيس الجمهورية بشأن إنشاء الهيئة العامة للتخطيط العمرانى حرصت الهيئة على الاستعانة بالخبراء من كلية التخطيط الإقليمى والعمراني .

وأضاف رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، خلال كلمه له بالمؤتمر الدولى لكلية التخطيط الإقليمى والعمراني ب جامعة القاهرة المنعقد الآن بالكلية أن الهيئة قامت بالتعاون مع الكلية فى عدد كبير من المشروعات ذات القيمة الاستراتيجية ومؤخرا فى ضوء حرص الهيئة من خلال تحديث المخططات وتحقيق التنمية حتى يتسنى لها ووفقا لمهام الهيئة التعاون المستمر أقامت الكلية إدارة حوكمة العمران ضمن الدبلومات العلمية .

وتابع المهندس علاء الدين عبد الفتاح نأمل فى استمرار هذا التعاون فى الفترة المقبلة والاستعانة بالخبرات من كلية التخطيط العمرانى بجامعة القاهرة لإحداث نقلة كبيرة فى التخطيط العمرانى بالدولة المصرية.