اليوم السابع
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الأربعاء، 22 يونيو 2022 04:16 م
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للحد من الحوادث..

توفير 10 ملايين جنيه لإنشاء كوبرى مشاة بطريق عبد المنعم رياض فى بلبيس

الأربعاء، 22 يونيو 2022 03:38 م
توفير 10 ملايين جنيه لإنشاء كوبرى مشاة بطريق عبد المنعم رياض فى بلبيس توفير 10 ملايين جنيه لإنشاء كوبري مشاة بطريق عبد المنعم في بلبيس للحد من الحوادث
الشرقية - إيمان مهنى

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أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن إتاحة مبلغ 10 ملايين جنيه من الخطة الاستثمارية لمركز ومدينة بلبيس، وذلك لإنشاء كوبري مشاة أعلى طريق عبد المنعم رياض ، للحد من حوادث السير نتيجة التخطي غير الآمن والحفاظ على أرواح المواطنين.

وشدد المحافظ على رئيس مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والنقل البري للبدء في تنفيذ المشروع وتذليل كافة العقبات أمام الشركة المنفذة للانتهاء من تنفيذ الكوبري طبقاً للتوقيت المحدد له ودخوله الخدمة الفعلية ليعود بالنفع والفائدة علي أهالي المدينة.

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة لا تدخر جهداً في سبيل الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية وتلبية كافة احتياجاتهم بما يضمن لهم حياه كريمة.

ومن جانبه أوضح الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس أنه تقرر البدء في تنفيذ أعمال إنشاء كوبري مشاه أعلى طريق عبد المنعم رياض يضم سلم كهربائي وأسانسير يستخدم لكبار السن وذوي الهمم وذلك مطلع الأسبوع القادم ، لافتاً إلى أن الشركة المنفذة سوف تقوم بأخذ الجسات والبدء في تنفيذ الأعمال بدءاً من أعمال الحفر ووضع طبقات الأساس وصولاً للانتهاء من تنفيذ الأعمال في موعد غايته 3 أشهر وبتكلفة 10 ملايين جنيه.


الشرقية

كوبري مشاة بلبيس

كوبري مشاة بطريق عبدالمنعم رياض

بلبيس



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