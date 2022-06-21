نصائح سهلة لإنقاص الوزن دون ممارسة الرياضة

كتبت إيناس البنا

قد تكون ممارسة الرياضة طريقة موصى بها بشدة للتخلص من الوزن، لكنها بالتأكيد ليست الطريقة الوحيدة، حتى مع وجود ملف روتين لفقدان الوزن من خطة متوازنة ومنسقة بشكل جيد جنبا إلى جنب مع ممارسه الرياضة، يمكن التحكم فيما تأكله للتغلب على مشكلة الوزن الزائد.

كيفية فقدان الوزن بدون تمارين



إليك بعض النصائح والعادات التي يمكن أن تساعدك على إنقاص الوزن دون ممارسة الرياضة وفقا لموقع " timesnownews":

التحكم فى حجم طبقك:



هذا يعني اختيار الأطباق الأصغر والأجزاء الدائرية التي ستجعلك تشعر بالشبع بشكل أسرع أثناء تناول أطعمة مغذية ومتنوعة.

اختر المزيد من البروتين:



البروتين من العناصر الغذائية الأساسية التي تساعد على الشعور بالشبع، وهذا يعني أن الاستهلاك الكافي للبروتين يمكن أن يجعلك تشعر بالشبع والصحة لفترات أطول.

تناول الألياف:



لا يساعد تناول الألياف في الشعور بالشبع فحسب، بل يساعد أيضًا في تحسين صحة الجهاز الهضمي.

تخلص من الأطعمة غير الصحية:



اجعل الأطعمة مثل الوجبات الخفيفة يصعب الوصول إليها أو تجعلها بعيدة عن الأنظار، سيشبع ذلك آلام الجوع الصغيرة ويمنعك من اللجوء إلى الوجبات الخفيفة غير الصحية مثل رقائق البطاطس والأطعمة المقلية والمشروبات الغازية.

تجنب الضغط العصبي ونم جيدًا وابق رطبًا:



قلة النوم والتوتر والجفاف يمكن أن يكون لها تأثير كبير على وزنك وشهيتك، يمكن أن يؤدي الإجهاد والحرمان من النوم إلى زيادة الوزن ، والقلق ، والاستهلاك غير الصحي للسعرات الحرارية ، وما إلى ذلك أيضًا ، وقد ألقت الدراسات الضوء على فوائد فقدان الوزن من استهلاك الماء.