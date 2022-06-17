8 أطعمة تساعدك على إنقاص الوزن الزائد.. منها الخضراوات المهروسة

كتب حسام الشقويرى

لا شك أن فقدان الوزن يرجع إلى عمليات حسابية بسيطة، وعليك أن تأكل سعرات حرارية أقل مما تحرق، وتقول هيذر مانجيري، المتحدثة باسم أكاديمية التغذية وعلم التغذية: "يمكن أن تساعدك بعض الأطعمة على التخلص من وزن الجسم ، لأنها تساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول وتساعد في كبح الرغبة الشديدة. لذا إليك هذه القائمة عندما تذهب إلى السوبر ماركت حسبما نشر موقع webmd :

1. حساء



ابدأ وجبة بكوب من الحساء، وقد ينتهي بك الأمر بتناول كميات أقل من الطعام. حافظ على الحساء من 100 إلى 150 سعرة حرارية في الوجبة. لذا تخطى الكريمة والزبدة.

2. الشوكولاتة الداكنة



هل تريد الاستمتاع بالشوكولاتة بين الوجبات؟ اختر مربعًا أو مربعين من اللون الداكن فوق النسخة الحليبية..

3. خضراوات مهروسة



يمكنك إضافة المزيد من الخضار إلى نظامك الغذائي وخفض السعرات الحرارية التي تتناولها. عندما أضاف باحثو ولاية بنسلفانيا القرنبيط والكوسة المهروسة إلى المكرونة والجبن ، بدا أن الناس يحبون الطبق بنفس القدر. لكنهم تناولوا 200 إلى 350 سعر حراري أقل.

4. الزبادي بالتوت



قد تساعدك وجبة الإفطار الغنية بالبروتين على مقاومة هجمات الوجبات الخفيفة على مدار اليوم.

في دراسة أجريت على مجموعة من الشابات البدينات ، شعرت النساء اللائي بدأن يومهن بـ 35 جرامًا من البروتين - ربما يكون هذا أكثر مما تأكله - بالشبع على الفور. تناولت النساء وجبة إفطار 350 سعرة حرارية تضمنت البيض ونقانق لحم البقر. يبدو أن تأثير وجبة الإفطار الغنية بالبروتينات استمرت حتى المساء ، عندما تناولت النساء كميات أقل من السلع الدهنية والسكرية مقارنة بالنساء اللائي تناولن الحبوب على الإفطار.

5. الجوز



لتناول وجبة خفيفة رائعة أثناء الجري ، خذ حفنة صغيرة من اللوز أو الفول السوداني أو الجوز أو البقان. تظهر الأبحاث أنه عندما يأكل الناس المكسرات ، فإنهم يأكلون بشكل تلقائي أقل في وجبات الطعام اللاحقة.

6 ـ التفاح



تخطي عصير التفاح واختر بدلاً من ذلك تفاحة مقرمشة. تقلل الفاكهة الكاملة الشهية بطريقة لا تعمل بها عصائر الفاكهة والصلصات.

أحد الأسباب هو أن الفاكهة النيئة تحتوي على ألياف أكثر. بالإضافة إلى ذلك ، يرسل المضغ إشارات إلى عقلك بأنك قد أكلت شيئًا كبيرًا.

7. الزبادي



سواء كنت تفضل الزبادي اليوناني أو التقليدي ، يمكن أن يكون الزبادي مفيدًا لمحيط الخصر لديك، وتابعت دراسة أجرتها جامعة هارفارد أكثر من 120 ألف شخص لمدة عقد أو أكثر. الزبادي ، من بين جميع الأطعمة التي تم تتبعها ، كان وثيق الصلة بفقدان الوزن.

8. الجريب فروت



يمكن أن يساعدك الجريب فروت في التخلص من أرطال الوزن ، خاصة إذا كنت معرضًا لخطر الإصابة بمرض السكري.