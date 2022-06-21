مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث انقلاب سيارة جنوب بورسعيد

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر بمحافظة بورسعيد، اليوم الإثنين، إثر انقلاب سيارة على طريق محور 30 يونيو جنوب بورسعيد.
واستقبل مستشفى الزهور المركزى كلا من: محمد معوض رشاد محمد، من محافظة دمياط، جثة هامدة، ومحمد السيد جمعة، من محافظة دمياط، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، نتيجة انقلاب سيارة على طريق محور 30 يونيو جنوب بورسعيد.
وحُرر محضر بالواقعة، ووضعت الجثة بمشرحة مستشفى الزهور تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بالدفن، ويجرى تقديم الخدمات الطبية للمصاب.
مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث انقلاب سيارة جنوب بورسعيدالثلاثاء، 21 يونيو 2022 12:40 م
انقلاب سيارة -أرشيفية
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لقى شخص مصرعه وأصيب آخر بمحافظة بورسعيد، اليوم الإثنين، إثر انقلاب سيارة على طريق محور 30 يونيو جنوب بورسعيد.
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