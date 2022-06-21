محافظ كفر الشيخ: تغيب 124 طالبا وطالبة عن امتحان الثانوية العامة ولم نرصد مخالفات

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تابع أعمال امتحانات الثانوية العامة، مع غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، واطمأن على سير الامتحانات، وتوفير سبل الهدوء للطلاب، مؤكداً أنه 20 ألف و70 طالب وطالبة أدوا امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء، وتغيب عن أداء الامتحان 124 طالب وطالبة.



وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن غرفة العمليات بالمحافظة وبالمديرية لم تتلق أى شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم، ولم ترصد غرف العمليات أى مخالفات، موجهاً الشكر لرؤساء اللجان ورجال الأمن والتربية والتعليم ورجال الإسعاف، والصحة وكل الجهات المعنية، على ما يبذلونه من جهود لتوفير الهدوء للطلاب، داعيا الله أن يوفق أبنائنا الطلاب.



وأكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن غرف العمليات بالمديرية لم تتلق أي شكاوى، ولم ترصد مخالفات في اليوم الثاني من امتحانات الثانوية العامة، وبدأت أعمال تعقيم وتطهير اللجان عقب الانتهاء من الامتحانات، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.