فتيات الأزهر بالإسكندرية يتفوقن فى الدراسة ويبدعن فى تلاوة القرآن.. صور

الإسكندرية اسماء على بدر

أجرى "اليوم السابع" بثا مباشرا مع فتيات متفرقات بالتعليم الأزهرى بالإسكندرية لحصولهم على المركز التاسع والعاشر على مستوى محافظة الإسكندرية بالشهادة الابتدائية.



وتقول الطالبة فاطمه حازم، انها تفوقت فى المرحلة الابتدائية وحصلت على المركز التاسع على مستوى محافظة الإسكندرية بعد تشجيع اسرتها لها على التفوق والنجاح.



وقالت أن السر فى تفوقها هو الالتزام وتنظيم الوقت والالتزام فى حفظ القرآن الكريم وترتيل الورد اليومى مما يسمح لها بالاستيعاب وزياده البركة فى اليوم.



وقالت الطالبة سلمى وائل حاصلة على المركز العاشر على مستوى محافظة الاسكندرية، انها علمت بالنتيجة من خلال والدتها وشعرت بالسعادة لرغبة اسرتها فى تفوقها.



واضافت انها حصلت على شهادات تفوق عديدة فى دراستها وفى القرآن الكريم حيث إنها حافظة 20 جزءًا من القرآن الكريم.



بينما قالت الطالبة سلمى يسرى، انها حاصلة على المركز العاشر فى الشهادة الابتدائية وكرمتها مدرستها الأزهرية ومعلميها لتفوقها مشيرة إلى أن أسرتها هو من شجاعتها للالتحاق بالتعليم الأزهرى.



وطالبت الطلاب بضرورة التحلى بالصبر وعدم اليأس والاستمرار فى الشعور وبذل الجهد للحصول على التفوق.















