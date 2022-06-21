وأضافت الجامعة في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و320 ألفا و395 حالة وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 86.2 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 43.3 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 31.7 مليون.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون حالة وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ669 ألفا و161 حالة وفاة، ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 524 ألفا و890 حالة وفاة.