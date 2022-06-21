بسبب الحرب الأوكرانية.. 600 مليون يورو من الاتحاد الأوروبى لأزمة الغذاء بأفريقيا

كتبت : هند المغربي

تبنت المفوضية الأوروبية اليوم، اقتراحا لتعبئة 600 مليون يورو من احتياطيات صندوق التنمية الأوروبي لمعالجة أزمة الأمن الغذائي الحالية التي تفاقمت بسبب العملية الروسية على أوكرانيا ، وستدعم هذه الأموال بلدان إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ من خلال المساعدة الإنسانية 150 مليون يورو، والإنتاج المستدام وقدرة النظم الغذائية و350 مليون يورو، ودعم الاقتصاد الكلي 100 مليون يورو، وفق مكتب الشؤون الأنسانية للأمم المتحدة " أوتشا ".

ومن جانبها أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في إعلانها عن إجراء الدعم الجديد في أيام التنمية الأوروبية لعام 2022 في بروكسل، أن "حرب أوكرانيا تتسبب في خسائر فادحة لا معنى لها ، ليس فقط في صفوف السكان الأوكرانيين ، ولكن أيضًا، الأكثر ضعفا حول العالم ،سنعمل على تعبئة 600 مليون يورو إضافية لتجنب أزمة غذائية وصدمة اقتصادية ".

وقالت مفوضة الشراكات الدولية ، جوتا أوربيلينن: التضامن هو جوهر قيمنا في الاتحاد الأوروبي. يواجه الأشخاص الأكثر ضعفاً معاناة هائلة مع تفاقم أزمة الغذاء في أعقاب الحرب الأوكرانية من خلال هذه المبالغ الإضافية البالغة 600 مليون يورو ، سنعزز دعمنا لمواجهة الأزمة ، مع المساهمة في أنظمة غذائية مستدامة ومرنة ".