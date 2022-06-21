اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 يونيو 2022 01:52 م
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إيطاليا تدعو إلى توخى الحذر بعد الزيادة الحادة فى حالات كورونا

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 01:32 م
إيطاليا تدعو إلى توخى الحذر بعد الزيادة الحادة فى حالات كورونا الكمامات - أرشيفية
فاطمة شوقى

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دعا خبراء الصحة الإيطاليون إلى توخي الحذر في مواجهة الزيادة الحادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا ،مع  75000 حالة أخرى في أسبوع واحد فقط  على الرغم من عدم وجود زيادة في الوفيات أو زاد الضغط على المستشفيات.
 
وأشارت صحيفة " لا ريبوبليكا" الإيطالية إلى أن الإصابات بلغت  16571 ، وسُجلت 59 حالة وفاة ، وأجريت 79375 اختبارًا بين المستضد والجزيئي ، بنسبة إيجابية 20.9٪ ، أي بأكثر من 1% .
 
وقال عالم الفيروسات بجامعة ولاية ميلانو ، فابريزيو بريجلياسكو ، إن "إيطاليا في خضم الموجة الجديدة من فيروس كورونا وستبلغ ذروتها في نهاية شهر يوليو".
 
ونصح بريجلياسكو بوضع الكمامة مرة آخرى  ، على الرغم من أنه لم يعد إلزاميًا ، في الأماكن الأكثر ازدحامًا ، وأيضًا على الشواطئ أو في المطاعم في أماكن العطلات.
 
وقال عالم الفيزياء والحاصل على جائزة نوبل ، جورجيو باريزي، "يقال إن كل شيء قد انتهى ، لكن هذا ليس هو الحال ، فقط المرحلة الحادة قد مرت والكمامات  لا تزال مهمة ، والموجة الجديدة من كورونا جارية وستكون لها عواقب ، بدءًا من غرفة الطوارئ".
 
وفى الوقت الحالى ، يتم إدخال 209 مرضى إلى المستشفى في العناية المركزة ، بزيادة 10 عن الأحد الماضى  وعدد المرضى الذين تم إدخالهم 4585 مريضًا ، بزيادة 187 مريضًا عن اليوم السابق.
 
 
 

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