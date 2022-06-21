أخبار 24 ساعة.. النيابة العامة تباشر التحقيقات فى مقتل طالبة المنصورة

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
"التنمية المحلية": محافظة الشرقية أكثر المحافظات توريدًا للقمح حتى الآن
التنمية المحلية: المحافظون يستعرضون قطع أراضٍ لإنشاء أسواق كبرى بكل محافظة
الزراعة: طرح أضاحي بتخفيضات 20%.. وكيلو البقري بـ 70 جنيها والضأن بـ75
التنمية المحلية: مبادرة حياة كريمة تستهدف 58 مليون مواطن فى 20 محافظة
النيابة: لا يجوز تداول معلومات عن مقتل طالبة المنصورة سوى البيانات الرسمية
النيابة العامة تباشر التحقيقات فى مقتل طالبة المنصورة
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