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أخبار 24 ساعة.. النيابة العامة تباشر التحقيقات فى مقتل طالبة المنصورة

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 12:07 ص
أخبار 24 ساعة.. النيابة العامة تباشر التحقيقات فى مقتل طالبة المنصورة النائب العام المستشار حمادة الصاوى
كتب: محمد الأحمدى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

"التنمية المحلية": محافظة الشرقية أكثر المحافظات توريدًا للقمح حتى الآن
 
التنمية المحلية: المحافظون يستعرضون قطع أراضٍ لإنشاء أسواق كبرى بكل محافظة
 
الزراعة: طرح أضاحي بتخفيضات 20%.. وكيلو البقري بـ 70 جنيها والضأن بـ75
 
التنمية المحلية: مبادرة حياة كريمة تستهدف 58 مليون مواطن فى 20 محافظة
 

 


اخبار 24 ساعه

التنميه المحليه

محافظ الشرقيه

اليوم السابع بلس



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