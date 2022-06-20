اليوم السابع
Ads
الإثنين، 20 يونيو 2022 10:56 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

ألسن عين شمس تكشف حقيقة سؤال "كبر الجى وروق الدى" بامتحان الترجمة

الإثنين، 20 يونيو 2022 10:27 م
ألسن عين شمس تكشف حقيقة سؤال "كبر الجى وروق الدى" بامتحان الترجمة جامعة عين شمس
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت كلية الألسن بجامعة عين شمس، حقيقة ما يتم تداوله من سؤال ترجمة جاء بعنوان "كبر الجى وروق الدي"، سؤال بامتحان بقسم اللغة الإنجليزية، فى كلية الألسن جامعة عين شمس، حيث تضمن سؤالاً لترجمة مقطع من فيلم مرجان أحمد مرجان وتضمن السؤال، ترجمة أحد مشاهد الفيلم

وقالت الكلية: بخصوص ما ورد فى امتحان الترجمة للفرقة الثالثة بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الألسن جامعة عين شمس، أوضحت الدكتورة سمر عبد السلام رئيس قسم اللغة الانجليزية بكلية الألسن جامعة عين شمس أن كلية الألسن تقدم ثمانية مقررات فى الترجمة من العربية وإليها على مدار السنوات الأربع، وينقسم كل منها إلى شقين، سياسى وعلمي، اقتصادى وعسكري، إلخ. هذا الشق من الامتحان يخص مقرر "ترجمة الشاشة"، وفيه يتدرب الطلاب على ترجمة الأفلام والمسلسلات كجزء من تأهيلهم لسوق العمل وإعداد مترجم قادر على التعامل مع كل أنواع الترجمة سواء التحريرية أو ترجمة الشاشة.

وتابعت: وقد تدرب الطلاب على ترجمة الأفلام فى الكلية وأيضا أونلاين من خلال منصة الألسن التعليمية شديدة التميز، وهذا الشق من الامتحان لقياس قدرات الطلاب على ترجمة الأفلام الكوميدية وهى من اكثر الأنواع طلبا فى سوق العمل، وقد أجادها الطلاب على مدار الفصل الدراسى وقدموا ترجمات جميلة وشديدة الإبداع فى مشروعاتهم الفصلية.

 

 
سؤال الامتحان
سؤال الامتحان

 


كليه الألسن

السن عين شمس

ترجمه

كليه الألسن بجامعة عين شمس



الموضوعات المتعلقة

تنسيق 2022.. تأجيل اختبارات القدرات لكليات السياحة والفنادق.. اختيار جامعة عين شمس مقرا لمكتب تنسيق الثانوية العامة والشهادات المعادلة والقاهرة لتنسيق الدبلومات..المشرف على التنسيق يؤكد:لا تغيير فى قواعد القبول

الإثنين، 20 يونيو 2022 06:04 ص

بروتوكول تعاون بين مركز التميز التربوى بجامعة عين شمس واتحاد الصناعات

الأربعاء، 15 يونيو 2022 01:44 م

برتوكول تعاون بين غرفة صناعات الملابس الجاهزة وجامعة عين شمس

الأربعاء، 15 يونيو 2022 12:43 م

عنده 70 سنة..عاشق منير ومحل العصير بتاعه صفحة ذكريات لطلبة جامعة عين شمس (فيديو)

الإثنين، 13 يونيو 2022 11:13 م

تنسيقية شباب الأحزاب تشارك فى فاعليات تخرج سفراء المناخ بجامعة عين شمس

الخميس، 09 يونيو 2022 09:14 م

انطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسى الثانى بكلية الزراعة جامعة عين شمس

الإثنين، 06 يونيو 2022 02:13 م

رئيس جامعة عين شمس يكرم الفائزين فى المسابقة الدولية "جسر اللغة الصينية"

الجمعة، 03 يونيو 2022 05:05 م

رئيس جامعة عين شمس: تاريخ الدبلوماسية المصرية مليء بالإنجازات

الثلاثاء، 31 مايو 2022 01:51 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة