ألسن عين شمس تكشف حقيقة سؤال "كبر الجى وروق الدى" بامتحان الترجمة

كشفت كلية الألسن بجامعة عين شمس، حقيقة ما يتم تداوله من سؤال ترجمة جاء بعنوان "كبر الجى وروق الدي"، سؤال بامتحان بقسم اللغة الإنجليزية، فى كلية الألسن جامعة عين شمس، حيث تضمن سؤالاً لترجمة مقطع من فيلم مرجان أحمد مرجان وتضمن السؤال، ترجمة أحد مشاهد الفيلم.

وقالت الكلية: بخصوص ما ورد فى امتحان الترجمة للفرقة الثالثة بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الألسن جامعة عين شمس، أوضحت الدكتورة سمر عبد السلام رئيس قسم اللغة الانجليزية بكلية الألسن جامعة عين شمس أن كلية الألسن تقدم ثمانية مقررات فى الترجمة من العربية وإليها على مدار السنوات الأربع، وينقسم كل منها إلى شقين، سياسى وعلمي، اقتصادى وعسكري، إلخ. هذا الشق من الامتحان يخص مقرر "ترجمة الشاشة"، وفيه يتدرب الطلاب على ترجمة الأفلام والمسلسلات كجزء من تأهيلهم لسوق العمل وإعداد مترجم قادر على التعامل مع كل أنواع الترجمة سواء التحريرية أو ترجمة الشاشة.

وتابعت: وقد تدرب الطلاب على ترجمة الأفلام فى الكلية وأيضا أونلاين من خلال منصة الألسن التعليمية شديدة التميز، وهذا الشق من الامتحان لقياس قدرات الطلاب على ترجمة الأفلام الكوميدية وهى من اكثر الأنواع طلبا فى سوق العمل، وقد أجادها الطلاب على مدار الفصل الدراسى وقدموا ترجمات جميلة وشديدة الإبداع فى مشروعاتهم الفصلية.