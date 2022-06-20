اليوم السابع
Ads
الإثنين، 20 يونيو 2022 06:23 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

التعليم: اقتراح بتحويل 28 مركزا تدريبيا إنتاجيا للتعليم الفنى مع القطاع الخاص

الإثنين، 20 يونيو 2022 06:14 م
التعليم: اقتراح بتحويل 28 مركزا تدريبيا إنتاجيا للتعليم الفنى مع القطاع الخاص خلال الاجتماع
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الاجتماع الثانى لـ "اللجنة العليا للأداء الاقتصادي"، حيث تابع تنفيذ التكليفات الموكلة للوزراء فى عدد من الملفات الاقتصادية.

 

 وحضر الاجتماع المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور محمد مجاهد الننى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، وأشرف عبدالله، مساعد وزير البترول، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية.

 

واستعرض الدكتور محمد مجاهد الننى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى مقترح الوزارة بشأن تخصيص بعض مراكز التعليم الفنى للشراكة مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه تم تطوير مناهج التعليم الفنى بحيث تركز على المهارات والجدارات. 

 

وأضاف: لدينا 28 مركزا تدريبيا إنتاجيا فى 19 محافظة، أحيلت تبعيتها لنا من وزارة الإسكان، ونقترح أن يتم تحويلها لمدارس تعليم فنى خاص متميزة بالشراكة مع القطاع الخاص.

 


الأداء الاقتصادي

لجنة الأداء الاقتصادي

مجلس الوزراء

مصطفي مدبولي

الحكومة

صندوق السيادي

المستثمرين



الموضوعات المتعلقة

العليا للأداء الاقتصادي: إعداد مشروع قانون الدعاوى البسيطة لتيسير الإجراءات

الإثنين، 20 يونيو 2022 06:10 م

الحكومة: طرح جامعات أهلية وتكنولوجية ومستشفيات للشراكة مع القطاع الخاص

الإثنين، 20 يونيو 2022 06:07 م

رئيس الوزراء يؤكد ضرورة تطبيق مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص فى اختيار أفضل الكفاءات المتقدمة للالتحاق بالجهاز الإدارى للدولة.. ورئيس التنظيم والإدارة: الانتهاء من هيكلة الوزارات وجار العمل على هيكلة المحافظات

الإثنين، 20 يونيو 2022 04:24 م

التنظيم والإدارة: قبول أوراق 13 ألف متقدم لمسابقة الأوقاف لدخول الامتحان

الإثنين، 20 يونيو 2022 04:21 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة