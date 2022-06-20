"التنمية المحلية": محافظة الشرقية أكثر المحافظات توريدًا للقمح حتى الآن

كتب أيمن رمضان

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن اجتماع المحافظين ناقش العديد من الأمور التى تهم المواطن بشكل مباشر، وعلى رأسها الاستعداد لعيد الأضحى المبارك، موضحاً أنه تم استعراض التوجيهات الصادرة بالاستعدادات لعيد الأضحى، بزيادة الرؤوس الحية وتوفيرها فى الأسواق والمحافظة على استقرار أسعار اللحوم، وتوافر السلع المختلفة بالأسواق فى مختلف المحافظات، وتشكيل غرفة عمليات فى كل محافظها وربطها بالغرفة المركزية.

وفى سياق آخر أضاف "قاسم"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "مساء دى إم سى"، الذى تقدمه الإعلامية إنجى القاضى، عبر قناة "dmc"، أن محافظة الشرقية تصدرت المحافظات فى نسب توريد القمح للدولة، موضحاً أن تم التوجيه خلال اجتماع المحافظين على ضرورة دعم المحافظين وتسهيل عملية التوريد والحرص كل الحرص بعدم تنقل الأقماح بين المحافظات والتعامل بحسم وحزم مع المخالفين.

وأشار "قاسم"، على أن الدولة تتعامل بكل سرعة وحسم مع مخالفات البناء على الأراضى الزراعية ورصد المخالفات من خلال اللجان على الأرض وصور الأقمار الصناعية ورصد المخالفة وإزالتها فى المهد.