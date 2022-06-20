مياه أسيوط تشدد على تنفيذ الوصلات المنزلية لمشروعات الصرف ضمن حياة كريمة

كتب أحمد حسن

أكد المهندس هشام درة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف والصحى بأسيوط والوادى الجديد، استمرار إجراءات تنفيذ الوصلات المنزلية لمشروعات الصرف الصحى الجارى تنفيذها ضمن إنجازات المبادرة الرئاسية تطوير قرى الريف المصرى والتى تسعى إلى تحسين خدمات المياه والصرف الصحى على مستوى القرى الريفية المستهدفة، بعدد 7 مراكز بمحافظة أسيوط (منفلوط، صدفا، ساحل سليم، ديروط، الفتح، أبنوب، أبوتيج).

وشدد على مديرى عموم المناطق الجارى العمل بها، وأعضاء وحدة متابعة تنفيذ الوصلات المنزلية لمشروعات الصرف الصحي، بضرورة المتابعة الميدانية لتنفيذ الوصلات المنزلية مع أهمية تحفيز المواطنين بفتح ملفات بمراكز خدمة العملاء والفرق المتنقلة لخدمة العملاء واعلامهم أن الشركة تفتح سبل كثيرة للتيسير على المواطنين بكيفية سداد الفاتورة مع إمكانية سدادها من خلال تقسيط قيمة الوصلة المنزلية على فاتورة المياه.

ونوه رئيس الشركة إلى أهمية تكاتف كافة الجهود لتحقيق العائد الخدمى والمردود الإيجابى المنشود من المبادرة الرئاسية والسعى بجدية لتوسيع المجال الخدمى بالصرف الصحى على مستوى محافظة أسيوط.