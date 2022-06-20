محافظ الشرقية يُتابع أعمال تطوير قسمي الحضانات والغسيل الكلوي بمستشفى السعديين

الشرقية – فتحية الديب

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بالتعاون المثمر والبناء بين مديريه الشؤون الصحية وجمعية الأورمان في تطوير ورفع كفاءة الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفيات الحكومية لسد احتياجاتها من الأجهزة الطبية والمعدات الضرورية واللازمة لتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية للمرضي والمترددين عليها.

ومن جانبه أشار الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة إلى أنه جاري الإنتهاء من أعمال رفع كفاءة وتطوير قسمي الحضانات والغسيل الكلوي بمستشفي السعديين المركزي بمنيا القمح وتزويدهما بالأجهزة والمستلزمات الطبية بواقع 15 حضانه و 15 وحده غسيل كلوي وكذلك انشاء محطة معالجة مياه ضمن البروتوكول الموقع بين المديرية وجمعية الاورمان بتكلفة إجمالية 17 مليون جنيه للإرتقاء بالمنظومة الصحية والعلاجية بالمستشفيات الحكومية ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المرضي وخاصه غير القادرين ومحدودي الدخل.

و أوضح اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان أن دعم مستشفى السعديين المركزي جاء ليساهم فى زيادة القدرة الإستيعابية لوحدات الغسيل الكلوى بالمستشفى والقضاء علي قوائم الإنتظار ولضمان إستمرار تقديم الخدمة الطبية للمرضى لرفع العبء عن كاهلهم وتخفيف آلامهم وأوجاعهم ، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتى إيماناً من جمعية الأورمان بأهمية الأنشطة الخيرية التى تدعم صحة المواطنين.

ثمن مدير عام جمعية الأورمان دور محافظ الشرقية والجهاز التنفيذي في تذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية للقيام بدورها المجتمعي في رصد الفئات المستحقة وتقديم كافه أوجه الدعم لهم ليحيوا حياه كريمة.