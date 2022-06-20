اليوم السابع
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توريد 626 طن قمح لصوامع الشرقية منذ بداية الحصاد.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 20 يونيو 2022 02:38 م
توريد 626 طن قمح لصوامع الشرقية منذ بداية الحصاد.. اعرف التفاصيل صورة ارشيفية
الشرقية - إيمان مهنى

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تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لسير توريد الأقماح لصوامع وشون المحافظة والبالغ عددها 55 صومعة وبانكر وشونة مطورة حكومية.

أوضح المحافظ أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ 398 طنا و 660 كيلو قمح وبلغ توريد القمح من بداية الموسم حتى الأمس 625073 طنا و 442 كيلو قمح ليصل اجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم625472 طن 102 كيلو قمح ، مشيراً إلى أن إجمالي المساحة المزروعة بمحصول القمح هذا الموسم بنطاق دائرة محافظة الشرقية بلغت 423 ألفا 222 فدان تكفي لتخزين احتياجات المحافظة من القمح لهذا العام.

أشار المحافظ إلى استمرار عمل اللجنة المشكلة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة للوقوف على مدى جاهزيتها واستقبالها للأقماح الجديدة والتأكد من مراعاتها لكافة الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية.

شدد المحافظ على أهمية التأكد من تمهيد الطرق المؤدية لشون وصوامع وهناجر التخزين بانحاء المحافظة لتيسير الوصول إليها بسيارات القمح الذى يتم توريده، مؤكداً على ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة للتعامل فوراً لإزالة أية معوقات قد تطرأ أثناء عمليات التوريد للمحصول علي مستوى المحافظة.


الشرقية

توريد القمح لصوامع

محصول القمح بالشرقية

اخبار الشرقية



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