كيفية إنقاص الوزن بسرعة؟ طرق طبيعية للتخلص من الكيلوجرامات الزائدة

كتبت إيناس البنا

في رحلتك إلى فقدان الوزن، يجب أن تكون قد عثرت على عدد كبير من الطرق التي تعد بنتائج سريعة، في حين أن هناك استراتيجيات لتسريع إنقاص وزنك، فمن الضروري أن تتذكر أن فقدان الوزن بسرعة كبيرة جدًا يمكن أن يكون له تأثير عكسي.

فقدان الوزن بشكل آمن وناجح وطويل الأمد، مثل العديد من جوانب الحياة الأخرى، يتعلق بالرحلة أكثر من الوجهة النهائية، ومع ذلك، هناك بعض استراتيجيات إنقاص الوزن المعتمدة علميًا والتي يمكن أن تساعدك.

لذلك، إذا كنت مهتمًا أكثر بالنتيجة النهائية وأقل قلقًا بشأن جزء "النتائج السريعة"، فلدينا بعض الطرق لمساعدتك على إنقاص الوزن، وفقا لموقع " healthline"

طرق بسيطة لإنقاص الوزن بسرعة

إليك كيف يمكنك إنقاص الوزن بالطريقة الصحيحة عن طريق جعل العملية أسرع:

أفضل الإفطار هو المفتاح

أهم وجبة في اليوم هي وجبة الافطار، فيمكن أن تؤدي وجبة الإفطار المتوازنة إلى تحقيق أهداف إنقاص الوزن أو كسرها، لماذا؟ وجدت دراسة نشرت في Proceedings of the Nutrition Society أن تخطي وجبة الإفطار يمكن أن يؤدي إلى السمنة، فوجبة الفطور المتوازنة غنية بالألياف والبروتينات والدهون الصحية هي مزيج الصباح المثالي الذي تحتاجه، لذا فأن تناول وجبة فطور صحية سوف يشعرك بالشبع، ويبقيك راضيًا ويقيك من الرغبة الشديدة.

اجعل الخضار أفضل صديق لك

معظم الناس الذين يحاولون إنقاص الوزن يقيدون الأطعمة المختلفة من نظامهم الغذائي، ولكن ما يجب عليهم فعله بدلاً من ذلك هو دمج الأطعمة المغذية في نظامهم الغذائي لتحقيق نتائج أفضل لفقدان الوزن وتعزيز الصحة العامة، فهى مليئة بالألياف والعناصر الغذائية الأخرى مثل الفيتامينات والمعادن، يمكن أن تساعد الخضار على تحسين التمثيل الغذائي وبالتالي حرق دهون البطن، نظرًا لأنها تحتوي على ألياف، فإنها تستغرق بعض الوقت للهضم، مما يعني أنك ستشعر بالشبع لفترة أطول، حاول تضمين المزيد من الخضروات الورقية والفطر والفلفل واليقطين والجزر والفاصوليا وما إلى ذلك.

التنبه لما تأكله

يمكن أن يساعدك الانتباه لما تأكله ومتى تتناوله في تتبع السعرات الحرارية التي تتناولها وتجنب تناول الأطعمة غير الصحية، يستلزم الأكل الواعي الانتباه إلى التجربة الحسية للأكل دون تشتيت الانتباه أو الحكم عليه، تتفق الغالبية العظمى من الدراسات على أن الأكل اليقظ يساعد في إنقاص الوزن عن طريق تغيير عادات الأكل وخفض مستويات التوتر، يمكن أن يساعدك الأكل اليقظ في استعادة السيطرة على عاداتك الغذائية.

تدريبات القوة

تعمل تمارين القوة على تطوير الأنسجة العضلية الخالية من الدهون، والتي تحرق المزيد من السعرات الحرارية على مدار 24 ساعة في اليوم، وسبعة أيام في الأسبوع، سواء في العمل أو في الراحة، جرب بعض تمارين الضغط أو القرفصاء أو الاندفاع. إذا كنت ترغب في ذلك ، فقم بدمج بعض إجراءات البطن والذراع والظهر والساق الجديدة، يمكن أن تؤدي تمارين القوة ثلاث إلى أربع مرات في الأسبوع إلى فقدان الوزن بسرعة ، بالإضافة إلى تحسين نطاق الحركة والثبات والوضعية.

تجنب السكر

يعد تجنب المشروبات السكرية أحد أسرع الطرق لإنقاص الوزن، كما أنه مفيد لصحة القلب والوقاية من مرض السكري، لذلك قم بتتبع كمية العصير والصودا والقهوة والشاي المحلى والمشروبات الكحولية التي تستهلكها.

النوم في وقت مبكر

هل تعلم أن الحرمان المزمن من النوم مرتبط بالتغيرات في هرمونات الشهية؟ حتى أن بعض الدراسات وجدت صلة بين الخيارات الغذائية السيئة وقلة النوم، هناك الكثير من الأدلة على أن الحصول على أقل من القدر الموصى به من النوم كل ليلة تقريبًا سبع ساعات يبطئ عملية التمثيل الغذائي، يوفر النوم الجيد أيضًا عددًا كبيرًا من المزايا الأخرى، بما في ذلك تحسين اليقظة والمزاج ونوعية الحياة بشكل عام.