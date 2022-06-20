كوريا الجنوبية: نقل صاروخ "نورى" الفضائى لمنصة الإطلاق قبل إطلاقه الثانى

أ.ش.أ

وضعت كوريا الجنوبية صاروخها الفضائي المحلي "نوري" على منصة الإطلاق في مركز نارو للفضاء، قبل يوم واحد من محاولتها الثانية لإرسال أقمار صناعية متعددة.

وذكرت الوكالة الكورية الجنوبية "يونهاب" أن المعهد الكوري لأبحاث الفضاء نصَّب الصاروخ "نوري"، المعروف أيضًا باسم "KSLV-II"، في منصة الإطلاق في مركز الفضاء في كوهونغ، وهي قرية ساحلية جنوبية تقع على بعد 470 كيلومترا جنوب سول، وأجري فحص الصاروخ قبل الإطلاق في فترة ما بعد الظهر.

وأضافت الوكالة أنه سيتم تحميل "نوري" بقمر اصطناعي يبلغ وزنه 162.5 كيلوجرام؛ لاختبار قدرات الصاروخ و4 أقمار صناعية مكعبة طورتها 4 جامعات لأغراض البحث الأكاديمي، إلى جانب قمر صناعي زائف يبلغ وزنه 1.3 طن.

وفي محاولته الأولى في أكتوبر الماضي، وصل "نوري" بنجاح إلى الارتفاع المستهدف البالغ 700 كيلومتر، لكنه فشل في وضع قمر صناعي وهمي في المدار، حيث احترق محرك المرحلة الثالثة في وقت أبكر مما كان متوقعا.