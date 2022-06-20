ضبط 5400 عبوة أدوية محظور تداولها داخل محل يدار على هيئة صيدلية بالبحيرة

البحيرة ناصر جودة

قامت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة وإدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالديوان العام لمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية وجهاز حماية المستهلك بالبحيرة، وإدارة تموين كفر الدوار بحملة مكبرة على الصيدليات، بنطاق مركز ومدينة كفر الدوار ، أسفر المرور عن ضبط محل يدار على هيئة صيدلية وبه 5000 عبوة أدوية مختلفة الشكل والنوع و300عبوة أدوية مهربة ومحظور تداولها و 100 عبوة من الأدوية المغشوشة وتقدر قيمة المضبوطات بما يعادل 350 ألف جنيه ،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



هذا وشدد محافظ البحيرة على ضرورة استمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لضبط المخالفين مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

جاء ذلك فى إطار توجيهات اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة بالمتابعة المستمرة والتصدي بكل حزم لكافة المخالفات مع تكثيف المرور والوقوف على مدى الإلتزام بالقوانين



ضبط ادوية مغشوشة بالبحيرة (2)



ضبط ادوية مغشوشة بالبحيرة (3)



ضبط ادوية مغشوشة بالبحيرة (4)



ضبط ادوية مغشوشة بالبحيرة (5)



ضبط ادوية مغشوشة بالبحيرة (6)



ضبط ادوية مغشوشة بالبحيرة (7)



ضبط ادوية مغشوشة بالبحيرة (8)