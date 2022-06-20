اليوم السابع
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دار الإفتاء تُطلق صفحة خاصة بمناسك الحج والعمرة على بوابتها الإلكترونية

الإثنين، 20 يونيو 2022 03:35 م
دار الإفتاء تُطلق صفحة خاصة بمناسك الحج والعمرة على بوابتها الإلكترونية دار الافتاء
كتب لؤى على

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أعلنت دار الإفتاء المصرية عن إطلاقها لصفحة خاصة بمناسك الحج على بوابتها الإلكترونية؛ خدمةً لحجَّاج بيت الله الحرام الذين يسعون إلى التعرف على مناسك الحج وما يتعلق به من أحكام وتساؤلات. 
 
وصرَّح الدكتور إبراهيم نجم -مستشار مفتى الجمهورية، الأمين العام لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم- بأنَّ إطلاق الصفحة المخصصة للحج على موقع دار الإفتاء يأتى فى إطار جهود الدار فى التحوُّل الرقمي، والتسيير على حجَّاج بيت الله الحرام فى تعلُّم المناسك وكل ما يتعلق بهذه ألفريضة العظيمة التى تتوق إليها الأنفس. 
 
وأضاف أن الصفحة تقدم معلوماتٍ ونصائحَ للحجَّاج بدايةً من الاستعداد لهذه الرحلة المباركة، ثم أعمال الحج ومناسكه من أحكام الإحرام والطواف والسعي، وما يتعلق بالمكوث بمِنًى يومَ التروية والمبيت بها ليلة عرفة، ثم الوقوف بعرفة حتى الإفاضة إلى المزدلفة، والمبيت بمنًى أيام التشريق حتى انتهاء المناسك بطواف الوداع، وأيضًا زيارة النبى صلى الله عليه وآله وسلم فى المدينة المنورة. 
 
وأشار إلى أن الصفحة تقدِّم كذلك مجموعة من الإجابات على ألفتأوى والأسئلة التى يكثر السؤال عنها من ضيوف الرحمن، وكذلك أدعية الحج والعمرة، وألفتأوى الخاصة بالنساء فى الحج، هذا فضلًا عن قسم للمرئيات يضمُّ شرحًا وإجابات لأسئلة عن مناسك الحج والعمرة وما يتعلق بهما من مسائل يجيب عنها نخبة من علماء دار الإفتاء المصرية.

دار الافتاء

مناسك الحج

العمرة

الحج



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