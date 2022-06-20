اليوم السابع
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الإثنين، 20 يونيو 2022 06:23 م
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حصاد الوزارات.. وزير التعليم: لم يحدث تسريب بامتحانات الثانوية العامة اليوم

الإثنين، 20 يونيو 2022 05:00 م
حصاد الوزارات.. وزير التعليم: لم يحدث تسريب بامتحانات الثانوية العامة اليوم الدكتور طارق شوقى وامتحانات الثانوية العامة
كتب ـ محمد الأحمدى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الإثنين، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

الصحة: تطعيم 36.2 مليون مواطن بجرعتين ضد كورونا.. واستمرار حملات طرق الأبواب

الصحة: لا توجد إصابات بجدرى القرود بمصر حتى الآن
 
وزير التعليم: لم يحدث تسريب بامتحانات الثانوية العامة اليوم
 
الصحة تكشف 5 إرشادات للحجاج لتقوية المناعة خلال أداء المناسك.. إنفوجراف
 
التعليم: طلاب استخدموا أجهزة محمول فى تصوير أسئلة امتحان الدين والوطنية
 
التعليم تضبط 7 حالات غش وتصوير فى امتحانى الدين والوطنية للثانوية العامة
 
 

حصاد الوزارات

جدرى القرود

الصحه

التربيه والتعليم

طارق شوقى

الثانويه العامه

الدين والوطنيه

سوهاج ودمياط



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