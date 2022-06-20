حصاد الوزارات.. وزير التعليم: لم يحدث تسريب بامتحانات الثانوية العامة اليوم

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الإثنين، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
الصحة: تطعيم 36.2 مليون مواطن بجرعتين ضد كورونا.. واستمرار حملات طرق الأبواب
الصحة: لا توجد إصابات بجدرى القرود بمصر حتى الآن
وزير التعليم: لم يحدث تسريب بامتحانات الثانوية العامة اليوم
الصحة تكشف 5 إرشادات للحجاج لتقوية المناعة خلال أداء المناسك.. إنفوجراف
التعليم: طلاب استخدموا أجهزة محمول فى تصوير أسئلة امتحان الدين والوطنية
التعليم تضبط 7 حالات غش وتصوير فى امتحانى الدين والوطنية للثانوية العامة
الرى: إزالة 31 مخالفة على النيل فى سوهاج ودمياط
وزير النقل يبحث مع وزير التكنولوجيا المجرى توطين تصنيع الأوتوبيس البرمائي والكهربائى
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