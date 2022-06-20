حصاد الوزارات.. وزير التعليم: لم يحدث تسريب بامتحانات الثانوية العامة اليوم

كتب ـ محمد الأحمدى

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الإثنين، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

الصحة: تطعيم 36.2 مليون مواطن بجرعتين ضد كورونا.. واستمرار حملات طرق الأبواب