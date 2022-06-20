الصحة: لا توجد إصابات بجدرى القرود بمصر حتى الآن

كتب ــ وليد عبد السلام

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن مصر بكافة أجهزتها الوقائية تتابع الوضع الوبائى العالمى بشأن إصابات جدرى القرود.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان في تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه لا يوجد أى إصابات بجدرى القرود في مصر حتى الآن، ويتم مراقبة الوضع الوبائى، مشيرا إلي أن الوزارة اتخذت كافة الاستعدادات الخاصة بالوقاية من المرض.

وأوضح أن الوزارة تقوم بالتوعية بطرق الانتقال والإجراءات الواجب تنفيذها لتفادي الإصابة به، كما قامت بتوفير 800 كاشف حمض نووي والعمل على توفير 550 كاشفا إضافيا خلال هذا الشهر، وكذا مخاطبة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لتفعيل إجراءات الحجر البيطري فيما يخص الحيوانات القادمة من الخارج وتنشيط الترصد في الحيوانات، كما يتم تدريب الأطقم الصحية فيما يتعلق بوسائل التشخيص المبكر والعلاج.