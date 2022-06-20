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وزير التعليم: لم يحدث تسريب بامتحانات الثانوية العامة اليوم

الإثنين، 20 يونيو 2022 01:51 م
وزير التعليم: لم يحدث تسريب بامتحانات الثانوية العامة اليوم الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لم يحدث أى تسريب بامتحانات الثانوية العامة اليوم فى مادتى التربية الدينية والتربية الوطنية.
 
 
وانطلقت صباح اليوم امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021/2022، أمام (2089) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، حيث أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية بإجمالي عدد 708 ألف و478 طالب/ طالبة الامتحان خلال الفترة الأولى في مادة التربية الدينية وفي الفترة الثانية أدي الطلاب الامتحان في مادة التربية الوطنية.
 
كما أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة مدارس (المتفوقين STEM) الامتحان في مادتى التربية الدينية والتربية الوطنية بإجمالي عدد 1796 طالب/ طالبة.
 
كما أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة التربية الدينية بإجمالي عدد 250 طالب/ طالبة.
 
وقد حرص الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان قبل بدء الامتحان على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، واطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.
 
وقال الدكتور رضا حجازي، إن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنه بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.
 
وقد سارت أجواء الامتحان خلال اليوم الأول بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.
 
وقامت غرفة العمليات المركزية بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات، وتلقت عدة ملاحظات، حيث تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد عدد (4) حالات غش بمحافظات (الغربية والشرقية وقنا وسوهاج)، كما رصدت غرفة العمليات المحلية بمحافظتى (الإسكندرية وكفر الشيخ) حالتين غش في امتحان مادة التربية الدينية، باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، ونشر أحد أجزاء الأسئلة عبر الإنترنت وقد تم التحفظ على الهواتف المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المضبوطين.
 
كما تم رصد عدد (3) حالات غش بمحافظات (السويس، والشرقية، والقاهرة) في امتحان مادة التربية الوطنية باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، ونشر أحد أجزاء الأسئلة عبر الإنترنت وقد تم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المضبوطين، كما تم نقل الطالبة (ب.ك.ر) بإدارة شبراخيت التعليمية بمحافظة البحيرة للمستشفى لعمل الإسعافات اللازمة بسبب حدوث ضيق تنفس لها.
 
جدير بالذكر أن يوم الثلاثاء الموافق 21 يونيو 2022 سوف يقوم طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية، والأدبية بأداء الامتحان في مادتي الاقتصاد والإحصاء بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة التربية الوطنية.
 
 

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