اليوم السابع
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القوى العاملة تعلن فتح باب الترشح للاتحادات العمالية غدا

الإثنين، 20 يونيو 2022 01:57 م
القوى العاملة تعلن فتح باب الترشح للاتحادات العمالية غدا وزارة القوى العاملة - أرشيفية
كتبت ــ آية دعبس

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أعلنت اللجنة العليا لانتخابات المنظمات النقابية العمالية، بوزارة القوى العاملة، أن غدا الثلاثاء الموافق 21 يونيو 2022 فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات النقابية العمالية، وبعد غد الأربعاء إعلان كشوف الأولية لأسماء المرشحين، والخميس المقبل الطعون علي أسماء المرشحين.
 
وقالت اللجنة، فى بيان، إن الجمعة المقبلة سيتم البت في الطعون، وإعلان الكشوف النهائية السبت المقبل، وإجراء الانتخابات 26 يونيو الجاري، والتظلم من النتيجة الإثنين المقبل، والبت في التظلمات 28 يونيو الجاري وإيداع الأوراق في اليوم التالي الموافق 29 يونيو 2022.
 
كانت قد بدأت منذ أمس النقابات العامة العمالية، في عقد اجتماعاتها لإقرار التشكيلات النهائية لمجلس إدارة كل نقابة، بعد أن تم الإيداع لدى الجهة الإدارية والممثلة في وزارة القوى العاملة من أمس الأحد، لتبدأ بعد غد الثلاثاء الموافق 21 يونيو 2022 المرحلة  الثالثة والاخيرة من الانتخابات، حيث سيتم فتح باب الترشح على انتخابات مجالس إدارات الاتحادات العمالية، وإعلان أسماء المرشحين يوم 22 من نفس الشهر والطعون 23 يونيو، والبت فيها 24 من نفس الشهر، وإعلان الكشوف النهائية 25 يونيو، علي أن تجري الانتخابات 26 من نفس الشهر، والتظلم من النتيجة 27 يونيو، والبت في التظلمات 28 من نفس الشهر، وإيداع الأوراق 29 يونيو 2022، لتبدأ بعد ذلك اليوم الدورة النقابية الجديدة 2022-2026.
 
 
 
 

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