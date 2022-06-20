بريطانيا: جونسون أجرى عملية روتينية تحت التخدير العام وعاد لمزاولة مهام عمله

كتب أحمد عرفة

قالت الحكومة البريطانية، إن رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون أجرى عملية روتينية تحت التخدير العام وعاد لمزاولة مهام عمله، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت الحكومة البريطانية أن بوريس جونسون أجرى عملية روتينية تحت التخدير العام وعاد إلى مقر الحكومة .

وفى وقت سابق حذر نواب حزب المحافظين من أن هزيمة مزدوجة في الانتخابات الفرعية هذا الأسبوع ستزيد من الضغط على قيادة بوريس جونسون حيث يحاول رئيس الوزراء البريطاني المحاصر الابتعاد عن فضيحة حفلات داونينج ستريت وقت الإغلاق، وفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

ويقول المتمردون إن جونسون ، الذي واجه انتقادات عندما استقال مستشاره للأخلاقيات يوم الأربعاء ، سيعاني من "فقدان السلطة" إذا خسر المحافظون دوائر تيفرتون وهونيتون ، الأمر الذي سيمثل واحدة من أكبر الخسائر للحزب على الإطلاق في انتخابات فرعية.