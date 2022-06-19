اليوم السابع
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إندبندنت: خسارة حزب المحافظين فى الانتخابات الفرعية ستزيد الضغوط على جونسون

الأحد، 19 يونيو 2022 12:26 م
إندبندنت: خسارة حزب المحافظين فى الانتخابات الفرعية ستزيد الضغوط على جونسون بوريس جونسون وكير ستارمر
كتبت رباب فتحى

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حذر نواب حزب المحافظين من أن هزيمة مزدوجة في الانتخابات الفرعية هذا الأسبوع ستزيد من الضغط على قيادة بوريس جونسون حيث يحاول رئيس الوزراء البريطاني المحاصر الابتعاد عن فضيحة حفلات داونينج ستريت وقت الإغلاق، وفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

ويقول المتمردون إن جونسون ، الذي واجه انتقادات عندما استقال مستشاره للأخلاقيات يوم الأربعاء ، سيعاني من "فقدان السلطة" إذا خسر المحافظون دوائر تيفرتون وهونيتون ، الأمر الذي سيمثل  واحدة من أكبر الخسائر للحزب على الإطلاق في انتخابات فرعية.

وقال نواب من مختلف أطياف الحزب لصحيفة "إندبندنت" إنهم يتوقعون بشكل خاص "هزيمة كبيرة" يوم الخميس في مقعد يوركشاير في ويكفيلد - وهو معقل حزب العمال السابق ويأمل السير كير ستارمر، زعيم الحزب في استعادة السيطرة عليه.

وأشارعضو برلماني كبير عن حزب المحافظين، إلى "الأغلبية الهائلة" في مقعد ديفون - لصحيفة إندبندنت: "إن خسارته من قبل شخص ما سيكون بمثابة كارثة. سيكون حجم الهزيمة [في ويكفيلد] هو الذي سيكون مؤثرًا حقًا ".

ووافق نائب آخر عن حزب المحافظين على هذا الرأي قائلاً: "حجم النتائج مهم. إذا خسرنا ويكفيلد سيؤثر ذلك على  تيفرتون وسيغير رأى  آلاف من الناس هناك".

وفي معرض حديثه عن جونسون ، قال السير إد ديفي أحد أعضاء حزب المحافظين الذي يمثل دائرة انتخابية محافظة لصحيفة إندبندنت: "إن خسارة كلا من الانتخابات الفرعية سيزيد من الضغط. سيكون هناك فقدان للسلطة. إذا فقدنا ويكفيلد ، فهذه ضربة حقيقية للنواب الذين يدعمونه ويأملون في الحفاظ على دعمهم لحزب المحافظين."

وحذر من أن النجاح في تيفرتون وهونيتون سيمثل "أكبر أغلبية تم قلبها على الإطلاق" في انتخابات فرعية ، متغلبًا على الرقم القياسي السابق في ليفربول ويفرتري في عام 1935. ومع ذلك ، سجلت الانتخابات الأخرى تقلبات أكبر.

 

 


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