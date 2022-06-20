اليوم.. بدء التقديم للالتحاق بمدارس التمريض فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - السيد فلاح

قال الدكتور على حطب، وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، إن المديرية سوف تبدأ اليوم الاثنين، في تلقي طلبات الالتحاق بمدارس التمريض التابعة لمديرية الصحة من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية لهذا العام بحد أدنى 262 درجة "للمرحلة الأولى"، حيث تستمر التقديمات اعتبارًا من اليوم الاثنين 20 يونيو وحتى 27 يونيو.

وأضاف وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر أن يتم النزول بالمجموع طبقًا للوائح والقوانين حتى يتم استكمال العدد المطلوب للطلاب فلا يتم قبول ملفات أخرى، مشيرًا إلى أنه يوجد 4 مدارس سوف تستقبل طلبات الطلاب للالتحاق بمدارس التمريض التابعة لمديرية الصحة بالإسماعيلية وهى، مدرسة التمريض بنات بالمستقبل ومدرسة التمريض بنين بالمستقبل، ومدرسة التمريض بنين بنات بالتل الكبير، ومدرسة التمريض بنات بالقنطرة غرب.

وتابع "حطب"، أنه سوف يتم استقبال الطلاب من خلال ولى الأمر، مع ضرورة تواجد الطالب فقط أثناء كشف الهيئة بالمواعيد التى سيتم الإعلان عنها لاحقًا، مشيرًا إلى أن شروط قبول الطلاب في مدارس التمريض التابعة لمديرية الصحة، هي أن يكون المتقدم من أبناء نفس المحافظة المتقدم لها، وألا يقل السن في بداية العام الدراسي عن 15 عامًا، وأن يكون مصري الجنسية حسن السير والسلوك، وألا تكون الطالبة متزوجة، ولا يجوز لها الزواج خلال مدة الدراسة، بالإضافة إلى تجاوز اختبار القدرات سواء شفيهًا أو تحريريًا، والذي يتكون من اختبار اللغة العربية واللغة الإنجليزية ومهارات الحاسب الآلي، إضافة إلى عدة اختبارات نفسية وعصبية.