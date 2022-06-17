صحة الوادي الجديد: إعلان شروط تنسيق مدارس التمريض بحد أدنى 265 درجة

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن فتح باب القبول بمدرسة التمريض بمركز الخارجة فقط للناجحين في الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021/ 2022 للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الإعدادية لنفس العام الدراسي.



وقال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، اليوم الجمعة، إن الحد الأدنى للقبول بمدرسة الخارجة هو 265 درجة ويبدأ التقديم يوم الأحد المقبل 19 يونيو الجاري وحتى يوم 26 من نفس الشهر، مؤكدا على أن القبول يقتصر على الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية من محافظة الوادي الجديد نظام "الثلاث سنوات"، وفي حالة حصول الطالب على الصف الثالث الإعدادي فقط من محافظة الوادي الجديد يجب إحضار بطاقة الرقم القومي للوالد أو الوالدة من نفس المحافظة بتاريخ سابق عامين على الأقل أو شهادة ميلاد الطالب أو الطالبة.



وأكد محروس على أن الشروط تتضمن أيضا الا يقل العمر عن 15 عاما في 1 / 10/2022م، وألا يكون الطالب متزوجًا ولا يتزوج خلال فترة الدراسة (5 سنوات) ولا يجوز له النقل لمحافظة أخرى خلال فترة الدراسة وأن يكون خالي من الأمراض المزمنة وسليم العينين لا يرتدي نظارة طبية أو عدسات لاصقة.



ولفت محروس، إلى أن الأوراق المطلوبة هي: أصل الشهادة الإعدادية الحديثة و4 صور منها مختومة صورة طبق الأصل، أصل الشهادة الابتدائية و صورتين منها مختومة طبق الأصل و أصل شهادة الميلاد و 4 صور منها مختومة طبق الأصل، شهادة حسن سير وسلوك من المدرسة الحاصل منها على الشهادة الإعدادية، وصورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر صورة شخصية للطالب نفسه مكتوب عليها الاسم بالكمبيوتر.

