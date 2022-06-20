وقال المتحدث باسم الكرملين للصحفيين اليوم الاثنين في تعليق على تصريحات لوكاشينكو حول نيته مناقشة الوضع في أوكرانيا مع بوتين: "بالفعل، يجري الاستعداد لإجراء اتصالات بين الرئيسين".

ولم يحدد بيسكوف ما إذا كانت هذه المحادثات ستكون وجها لوجه أم ستعقد في شكل مؤتمر عبر الفيديو، مضيفا أنه سيتم الإعلان عن ذلك في وقت لاحق، بحسب وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وفي جانب آخر من تصريحاته، قال بيسكوف إن مشاركة قوات من منظمة معاهدة الأمن الجماعى فى العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا لم تتم مناقشتها بعد.

وردا على سؤال حول مشاركة محتملة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، قال بيسكوف: "لا، لم يتم النظر في السيناريو بعد".